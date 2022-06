Marin Cilic : classement, palmarès... Qui est le Croate opposé à Casper Ruud ?

CILIC. Après sa victoire face à Andrey Rublev, Marin Cilic est entré dans le club très fermé des joueurs (Djokovic, Federer, Nadal, Murray) ayant atteint les demi-finales des quatre Grand Chelem. Cet après-midi, il défie Casper Ruud pour une place en finale de Roland-Garros.

Face à Casper Ruud, Marin Cilic va disputer cet après-midi la demi-finale de Roland-Garros. Le Croate est bel et bien de retour après avoir traversé une période compliquée avec des blessures à répétition. Aujourd'hui âgé de 33 ans, le 23e mondial compte bien profiter de sa fin de carrière et pourquoi pas aller chercher un deuxième Grand Chelem après l'US Open 2014.

Aux Internationaux de France, Marin Cilic a éliminé Daniil Medvedev avant de sortir un autre Russe en quarts, Andrey Rublev. Deux performances majeurs pour celui qui se sent bien du côté de la Porte d'Auteuil : "Je me sens formidablement bien, mais aussi très fatigué mentalement et physiquement. Quand je regarde ma carrière, j'ai eu d'excellents succès, bien sûr. J'ai gagné tellement de choses mais, par rapport à ces joueurs de très haut niveau, ce n'était pas aussi régulier. J'ai eu trois, quatre saisons qui étaient formidables durant lesquelles j'étais très régulier mais après, j'ai disparu un peu."

Biographie Marin Cilic. Marin Cilic est né le 28 septembre 1988 à Medugorje en Yougoslavie (aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine). Professionnel depuis 2005, Marin Cilic faisait partie des joueurs de tennis les plus performants derrière Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray dans le milieu des années 2010. Il a commencé à jouer au tennis à l'âge de sept ans avec son cousin Tanja dans le terrain de tennis construit par ses parents. Ses principales idoles dans le monde la balle jaune sont Goran Ivanisevic et Ivan Ljubicic.

Joueur très puissant, son service et son coup droit sont ses véritables points forts qui lui ont permis de remporter de nombreuses rencontres ou des titres majeurs comme l'US Open 2014. L'année précédente, le Croate avait vu sa carrière sportive stoppée quatre mois : il avait été convaincu de dopage en 2013 lors d'un contrôle positif à la nicéthamide, un stimulant cardiovasculaire. Des récents problèmes de santé aux adducteurs l'ont empêché de jouer mais le natif de Medugorje est de retour en 2022 après une saison 2021 très compliquée.

Quel est le palmarès de Marin Cilic ?

Au cours de sa carrière, Marin Cilic a remporté 20 titres sur le circuit ATP. Son premier succès remonte au tournoi de New Heaven (États-Unis) en 2008. Malgré la dynastie du "Big Four" (Djokovic, Nadal, Federer, Murray), le Croate est parvenu à soulever un titre du Grand Chelem : l'US Open 2014 où il avait battu le Japonais Kei Nishikori en finale. Son dernier succès remonte à 2021 au tournoi de Saint-Pétersbourg (Russie).

Quel est le classement de Marin Cilic ?

Actuellement 23e mondial, Marin Cilic est bien loin du classement qu'il a connu à sa meilleure période où il occupait le troisième rang mondial le 29 janvier 2018.

Quelle est la fortune de Marin Cilic ?

Depuis son passage en professionnel, Stanislas Wawrinka a empoché près de 30 millions (29,829,383m de $) de gains, grâce notamment à ses 20 titres.

Qui est la femme de Marin Cilic ?

Marin Cilic et Kristina Milkovic se sont rencontrés en 2008. Les deux Croates se sont mariés le 28 avril 2018.