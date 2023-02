La légende Tom Brady prend sa retraite

Clap de fin pour le légendaire Tom Brady qui prend officiellement sa retraite.

Pas de Super Bowl 2023 et une retraite. Mercredi 1er février, la légende de la NFL Tom Brady a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux. Le quarterback le plus titré de l'histoire de la NFL avait déjà annoncé sa retraite le 1er février 2022 avant de faire un retour surprise six semaines plus tard au sein de la franchise, mais cette fois il part "pour de bon".

"J'en viens directement au fait. Je prends ma retraite, pour de bon. Je sais que le processus a fait parler la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j'allais simplement appuyer sur le bouton d'enregistrement pour vous en informer", a-t-il indiqué.

Après trois années au sein de la franchise des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady allait abordé la nouvelle saison sans contrat puisque l'équipe ne voulait plus vraiment de lui. Pourtant, le quarterback était loin d'être terminé puisqu'il a connu une excellente campagne avec les "Bucs" (8-9) en 2022. Il a complété 490 passes, un nouveau record de la NFL, pour 4694 verges, 25 touchés et neuf interceptions. Mais l'élimination d'entrée de jeu lors des éliminatoires face aux Cowboys de Dallas a malheureusement provoqué cette décision..

Un palmarès incroyable

Vainqueur de sept Super Bowls, un record absolu, il en a gagné six avec les New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 et 2018) et un avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2021, en dix Super Bowls disputés.. Tom Brady c'est aussi 5 trophées de MVP (meilleur joueur) du Super Bowl.