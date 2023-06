Victor Wembanyama : chez les Yankees, dans "Good Morning America"... Des images déjà folles aux Etats-Unis

Victor Wembanyama est arrivé aux Etats-Unis pour assister à la draft 2023 dans la nuit de jeudi à vendredi et l'accueil est déjà fou.

Victor Wembanyama va entrer dans l'histoire du sport français dans la nuit de jeudi à vendredi en devenant le tout premier joueur français à être drafté en numéro 1. Sans surprise, il devrait rejoindre la franchise des San Antonio Spurs qui a remporté la loterie il y a quelques semaines. Depuis le 20 juin, le Français est arrivé aux Etats-Unis. Accueilli par de nombreux fans à l'aéroport, "Wemby" a déjà vu sa cote de popularité outre Atlantique et ce n'est pas terminé, loin de là.

Entouré comme une rock star, l'ancien joueur des Mets, est déjà parti au Yankee Stadium pour réaliser le premier lancer du match entre New York et Seattle. Il était également l'invité de JJ Redick et son podcast The Old Man and the Three. Ce mercredi, on le retrouvera également dans " Good Morning America ", la matinale d'ABC suivie par des millions d'Américains. Impressionné par son calme et sa maturité, JJ Redick lui a demandé ce qui lui permettait de garder les pieds sur terre et sa réponse est savoureuse. "Vous savez, vous venez de parler des jeunes joueurs, et c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Il y a des raisons à cela… Je sais, personnellement, que je ne vais jamais devenir comme ça. Je ne vais jamais perdre le sens des réalités, et faire des conneries. Tout simplement parce que je sais ce que je veux. Je suis guidé du plus profond de moi-même et rien ne peut me faire dévier de mon chemin. Je ferai tout ce que je peux faire, et je mérite ce que j'obtiens. Ce que je crois, c'est que certains joueurs sont très talentueux physiquement ou techniquement. Mais vraiment très talentueux, mais leur tête n'est pas au niveau de leur corps… Ils obtiennent des résultats, ils décrochent des titres, ils sont draftés… Mais au final, ils ne méritent pas vraiment ce qui leur arrive… Mon totem est plus grand que le basket. C'est simplement la vie ! Il s'agit de s'accomplir dans cet univers. Quand j'ai besoin de motivation, quand j'ai besoin d'énergie, quand je me sens fatigué, quand j'ai besoin de me battre sur le terrain, et c'est difficile de toujours s'en souvenir, je me dis que je suis libre dans cet univers. Je peux faire ce que je veux. Et je sais ce que je veux faire, rien ne pourra m'en empêcher. J'ai toujours ça en tête, et ça ne s'arrête pas au basket. C'est la vie même. "

Biographie courte. Élodie de Fautereau a donné naissance à Victor Wembanyama le 4 janvier 2004 au Chesnay dans les Yvelines. En grandissant, le jeune homme a suivi le pas de sa famille, très investie dans le sport. Sa mère est une ancienne basketteuse qui a joué en 3e division tandis que son père est un adepte du triple saut. Sa grande sœur Eve évolue en Ligue 2 féminine à Monaco. Le cadet Oscar serait entre deux sports, le basket et le handball.

Entre 2011 et 2014, Victor Wembanyama a porté le maillot de l'Entente le Chesnay Versailles 78 avant de rejoindre, à 10 ans le club de Nanterre 92. Il y est resté jusqu'en 2020. En 2021 au moment de signer avec l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, il est désigné comme le meilleur espoir du Championnat de France. Une récompense qu'il a encore reçu en 2022 avant d'intégrer les Metropolitans 92. En 2022, la nouvelle coqueluche française est partie effectuer des rencontres amicales aux Etats-Unis durant laquelle il a reçu une foule d'éloges de la part de joueurs américains confirmés tels que LeBron James.

Avec 2m21, Victor Wembanyama peut regarder de haut beaucoup de monde. Sa grande taille lui permet assez aisément d'atteindre le panier situé à 3m05 du sol (même avec ses 105 kilos). Il n'est pas le plus grand basketteur en France puisque Vincent Pourchot le dépasse d'un cm.

Debout, bras écarté, Victor Wembanyama représente 2m43 d'envergure soit plus que n'importe quel autre joueur de la NBA en ce moment. Rudy Gobert a par exemple une envergure estimée à 2m35 et Giannis Antetokounmpo 2,21m. Si elle semble démesurée, Manute Bol, un ancien joueur soudanais de la NBA avait à l'époque une envergure de 2m59.

Le père de Victor Wembanyama est originaire de la République démocratique du Congo. Le basketteur a donc des origines franco-congolaise.

Sauf surprise, Victor Wembanyama sera le premier choix de la Draft en 2023. Son talent a tellement ébloui le monde entier que la NBA a par exemple décidé en début d'année de diffuser l'intégralité des matchs de Metropolitans 92. Et sa marge de progression est encore énorme. D'après Forbes, l'espoir de Levallois-Perret a 14% de chance de rejoindre les Rockets de Houston, les Spurs de San Antonio ou les Pistons de Détroit.

Le Français porte à ses pieds, des chaussures de pointure 55. La moyenne est de 42 pour un français. En NBA, la pointure la plus impressionnante était celle de Shaquille O'Neal. L'ancienne gloire des Laker faisait du 63 !

Les multiples performances plus que convaincantes de Victor Wembanyama lui ont valu d'être sélectionné pour la première fois en équipe de France le 3 septembre 2022. Avant d'être avec les A, "Wemby" a obtenu la médaille d'argent à l'Euro en 2019 en U16. Il a également hérité de la seconde place avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde des moins de 19 ans, aux dépens des Etats-Unis.

La destinée de Victor Wembanyama est promise à la NBA où il touchera le gros lot sans aucun doute. En attendant de recevoir des millions, Wemby toucherait selon le Parisien, entre 15 000 et 20 000 euros mensuels.