Reda Wardi : qui est le pilier du XV de France ?

Reda Wardi devrait bénéficier de la blessure de Cyril Baille pour être le pilier gauche titulaire du XV de France durant son absence. Qui est-il ?

Il pourrait être la bonne surprise de cette Coupe du monde 2023 du côté du XV de France. Avec la blessure de Cyril Baille qui ne reviendra sur les terrains qu'après le début du Mondial, Reda Wardi s'avance comme le pilier gauche titulaire des Bleus lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Un rôle que ce discret bosseur n'aurait imaginé, lui qui, à l'automne 2022, assurait que la sélection "n'effleur[ait] pas" son esprit.

Retenu pour la compétition, le joueur de 28 ans n'a connu que récemment les joies des matchs internationaux mais s'est vite imposé aux yeux du staff tricolore. Montpelliérain d'origine et de formation, Biterrois à ses débuts dans le rugby pro et Rochelais depuis son éclosion, Reda Wardi s'affiche comme un solide client en mêlée et dans le jeu. Fabien Galthié avait même affirmé qu'il ne "voy[ait] pas les limites" du double champion d'Europe en titre.

Qui est Reda Wardi ?

La belle histoire entre Reda Wardi et le rugby n'a commencé qu'en 2008. Alors âgé de 13 ans, ce natif de Montpellier (Hérault) est poussé vers le ballon ovale par son professeur de sport au collège. Après la boxe, le taekwondo, le basket, la natation et même le foot, c'est finalement la dernière discipline essayée qui s'avéra être la bonne. Direction le MHR. Si son gabarit actuel ne permet pas de le croire, Reda Wardi a fait ses premières années loin de la première ligne, remontant, au fil des saisons, les postes un à un. "J'ai commencé à… l'aile. J'ai occupé tous les postes possibles et inimaginables avant de me retrouver pilier, j'ai été centre, ouvreur, 3ème et 2ème ligne", expliquait-il au Quotidien du sport en janvier 2023.

Il faut dire qu'au fil des ans, le Montpelliérain s'épaissit, passant des heures à la salle de sport dès ses 16 ans. La musculation finit par lui faire prendre le poste de numéro 1 et de se faire son trou chez les jeunes du MHR. L'horizon de l'équipe première étant bouché -à l'époque, Montpellier avait misé sur une filière sud-africaine pour composer son équipe-, il signe à Béziers, en ProD2, à l'été 2015. Une deuxième division où le jeune joueur (19 ans) a fait ses armes. S'il ne s'est jamais imposé comme le pilier gauche titulaire, Reda Wardi a pris, au fil des quatre saisons, une dimension plus importante, compte-tenu de ses capacités en mêlée.

Au point d'être repéré par La Rochelle qui le fait signer à l'été 2019. Jamais titulaire indiscutable compte-tenu de la concurrence avec Dany Priso (sauf en 2020-2021 avec la blessure de ce dernier), il est de toutes les épopées rochelaises de ces dernières années : glorieuses sur le plan européen (2022 et 2023) après l'échec de 2021, et frustrantes en Top 14 (défaites en 2021 et 2023). Son expérience lui donne aujourd'hui une longueur d'avance sur son coéquipier pour le poste Thierry Paiva et lui a même ouvert les portes de l'équipe de France.

Quel est le parcours de Reda Wardi avec le XV de France ?

L'histoire entre Reda Wardi et le XV de France est récente puisqu'elle remonte à l'automne 2022. Après l'enchainement de performances de haut niveau, le pilier est convoqué par Fabien Galthié pour participer à la tournée d'automne. Son arrivée dans le groupe est décalée après qu'il a reçu un carton rouge en championnat. Qu'importe, le sélectionneur lui accorde sa confiance. Coup du sort : il débute avec les Bleus contre l'Afrique du Sud après la sortie prématurée sur blessure de Cyril Baille. Wardi tient la dragée haute face aux champions du monde en titre. De quoi charmer Galthié qui lui aurait donné le titre d'homme du match selon ses dires et l'avait reconduit à gauche de la mêlée contre le Japon une semaine plus tard.

Depuis, il a participé au Tournoi, ne jouant simplement pas en Italie, avant de disputer deux matchs de préparation au Mondial sur quatre. Suffisant pour convaincre le staff tricolore de l'embarquer pour la compétition.