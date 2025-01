Théo Attissogbe : origine, club... Ce que vous ne savez pas sur l'ailier du XV de France

Titulaire à l'aile pour le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, voici ce que vous ne savez pas sur le joueur.

Il est la petite surprise du chef pour le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. Avec le forfait de Damian Penaud, Théo Attissogbe est propulsé comme titulaire sur l'aile du XV de France. Ce sera la 4e sélection pour celui qui avait déjà remplacé le Bordelais il y a quelques mois face au Japon lors de la tournée d'automne avant de sortir sur blessure (entorse du ligament latéral interne qui l'a mis sur le carreau pendant 6 semaines). De retour depuis plusieurs semaines, le Palois a repris logiquement sa place dans le groupe du XV de France.

Les Landes dans le coeur

Théo Attissogbe est né le 19 novembre 2004 à Périgueux, d'un père d'origine togolaise et démarre le rugby à Peyrehorade dans les Landes. C'est donc fort logiquement que ce "mec du Sud-Ouest" a lancé sa carrière professionnelle du côté de Pau. "Venir à Pau me permettait de rester dans ce coin-là, là où je me sens bien, près de l'océan et de la montagne" a-t-il expliqué à l'époque dans un documentaire de Canal +. Sous contrat jusqu'en 2027, il s'y sent bien. Dès que l'opportunité s'est présentée de m'inscrire dans la durée à la Section, c'était une évidence."

Il n'a pas fait que du rugby

Le jeune joueur du XV de France a commencé par le judo jusqu'à ses 12 ans avant de se mettre au rugby qu'il n'a plus jamais lâché. Il a toutefois également pratiqué l'athlétisme, l'aviron mais aussi la pelote et le golf. Ses qualités athlétiques viennent probablement de toutes les activités qu'il a pu pratiquer dès son plus jeune âge.

Champion du monde U20

Théo Attissogbe fait parti de la génération sacrée championne du monde U20 en 2023. Il parle de cet évènement comme "Le plus grand souvenir sportif de sa vie".