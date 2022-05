Yoka vs Bakole : heure, chaîne, billet... Comment suivre le combat de boxe ?

YOKA VS BAKOLE. Tony Yoka va disputer son 12e combat chez les professionnels ce samedi 14 mai. Le Français va affronter le Congolais Martin Bakole. Heure, chaîne, billet, découvrez toutes les informations sur le combat.

Tony Yoka remonte sur le ring ! Le champion olympique affronte samedi 14 mai à partir de 22h00 le Congolais Martin Bakole, le sparring partner préféré de la star Anthony Joshua. Initialement prévu le 15 janvier 2022, le combat a été reporté à aujourd'hui. La préparation a été perturbée par des histoires de contrat où le Français avait accepter de combattre Filip Hrgovic pour une demi-finale chez les poids lourds (IBF) avant de se raviser.

13e mondial, le Congolais compte bien infliger au Français sa première défaite chez les professionnels : "Mais je sais en quoi je crois et je le battrai. Je le respecte. Il a remporté une ceinture européenne et l'or aux JO, je respecte. Mais j'ai déjà combattu pour la ceinture IBO inter Continental (il a remporté la ceinture IBO continental), j'ai été Top 15 avant lui. Il doit me respecter. Il est grand pour Paris mais pas pour le reste du monde." De son côté, le champion olympique en 2016 a dévoilé comment battre son adversaire : "Je suis plus rapide et plus technique. Je pense que mon explosivité va faire la différence à partir du moment où je vais commencer à enchaîner les combinaisons et les coups. Je sais que je peux le mettre en difficulté à ce moment-là."

À quelle heure débute le combat Yoka VS Bakole ?

Le combat de la catégorie poids lourds entre Tony Yoka et Martin Bakole est prévu à partir de 22h00 à l'Accor Arena à Paris (France).

Sur quelle chaîne suivre le combat Yoka VS Bakole ?

Détenteur des droits TV des combats de Tony Yoka, Canal + diffusera la rencontre entre le Français Tony Yoka et le Congolais Martin Bakole.

Si vous souhaitez suivre le combat entre Yoka et Bakola sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Initialement prévu le 15 janvier 2022, le combat entre Tony Yoka et Martin Bakole a été reporté au samedi 14 mai à l'Accor Arena à Paris. Des billets sont encore disponibles sur le site de l'Accor Arena où les prix oscillent entre 35 euros et 200 euros.