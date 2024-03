Doumbè vs Baki : "Je sais que je vais l'éteindre", les infos du combat de l'année de la PFL

Ce soir, Cédric Doumbè et Baki s'affrontent à l'Accor Arena dans le combat de l'année de la PFL. Opposition de styles entre deux combattants qui devraient offrir un véritable spectacle dans la cage.

"C'est le combat le plus attendu de l'histoire du MMA en France", le manager de Cédric Doumbé, David Foucher a planté le décor pour cette soirée PFL, conclue par un choc entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov dit "Baki". D'un côté, on retrouve un striker pro du trashtalk à l'américaine ayant disposé de eJordan Zebo en neuf secondes lors de son précédent passage dans la cage. De l'autre côté, Baki, un espoir mondial du MMA. Neuf victoires en neuf combats pour le spécialiste de la lutte. Une opposition de styles au rendez-vous pour les spectateurs avertis du sport de combat. Lors du choc tant attendu, des stars pourraient être présentes comme Kylian Mbappé et d'autres joueurs du Paris Saint-Germain ou encore Vincent Cassel. La star du MMA mondial, Khamzat Chimaev est annoncé dans le coin de Baki durant la soirée.

Spécialiste du trashtalk pour rentrer dans la tête de ses adversaires, Cédric Doumbè n'a pas manqué ses interventions avant son combat. Le striker de 31 ans a simulé la réservation d'une chambre à l'hôpital pour son adversaire, tout en créant une (fausse) ambulance pour son adversaire. Des opérations de déstabilisations qui ne semblent pas avoir gêner le lutteur adverse. Lors de la conférence de presse, Doumbè s'est même permis d'offrir une paire de lunettes à son concurrent pour vérifier "les angles morts", une phrase dont il est habitué à prononcer. Fidèle à sa ligne de conduite depuis le début de sa préparation, Baysangur Chamsoudinov a préparé ce combat avec une grande implication où il a suivi des camps d'entraînement avec Khamzat Chimaev, notamment ou Endy Semeleer, combattant du Glory (autre ligue de MMA).

Si de nombreux spécialistes placent Cédric Doumbè favori du combat, Baki devrait avoir son mot à dire, en cas de lutte acharnée au sol, une spécialité pour le Français d'origine tchétchène. Conseillé et entraîné par Fernand Lopez (coach de Ciryl Gane, Jordan Zebo notamment), Baysangur Chamsoudinov n'est pas bon qu'à la lutte ou au grappling. Il s'est déjà montré fort dans le passé au striking. Du côté de Doumbé, tout les amateurs de sport de combat, son striking est l'une de ses réelles forces. Mais il a énormément travaillé sa lutte afin de pouvoir rivaliser, comme l'a déclaré Mehdi Otmane, son entraîneur, dans une interview donné à La Sueur. Il a expliqué prendre le combat au sérieux : "Baki est un gros client. Je le prends très au sérieux. J'aime bien Baki, j'ai regardé ses combats et je continuerai de les regarder après. C'est le plus gros test pour Cédric." Avant de donner Cédric Doumbè vainqueur : "On a travaillé sérieusement car on respecte Baki. Je pense vraiment que Cédric va finaliser le combat debout avant la fin. C'est vraiment très dur de l'approcher, et très dur de l'amener au sol".

À quelle heure va débuter le combat Doumbè vs Baki ?

Le PFL Paris 2 investit l'Accor Arena de Paris (France) ce soir. La soirée débutera aux alentours de 17 heures 30 par la carte préliminaire. La carte principale devrait démarrer sur les coups de 20 heures 30. Le choc tant attendu entre Baki et Cédric Doumbé sera à suivre à 22h30, en fonction du déroulé des combats précédents.

Sur quelle chaîne regarder le combat Doumbè vs Baki ?

Détenteur des droits TV du PFL Paris 2, DAZN diffusera les cartes préliminaires et principales de l'évènement ce soir. La chaîne est accessible sur MyCanal, en fonction de vos abonnements.

Si vous souhaitez regarder le combat du PFL Paris 2 opposant Cédric Doumbé à Baysangur Chamsoudiv dit "Baki" sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site DAZN.

Quels sont les pronostics Doumbè vs Baki ?