DIRECT. Ligue des Champions 2022-2023 : l'OM s'impose enfin, le PSG attendu, résultats et classement

Ce mardi les huit premiers matchs de la troisième journée de la Ligue des champions ont livré leur verdict. L'OM a engrangé son premier succès de cette édition 2022-2023 après une belle victoire face au Sporting Portugal (4-1). De son côté le Bayern Munich a corrigé Plzen se rapprochant de la qualification en huitièmes de finale (5-0). Autre correction de la soirée pour l'Ajax qui s'est incliné lourdement face à Naples (1-6). Bruges poursuit son incroyable parcours avec une troisième victoire en autant de matchs. Les Belges ont battu l'Atlético Madrid (2-0). Dans le même groupe Porto a vaincu le Bayer Leverkusen (2-0). Dans l'autre match du groupe de l'OM, Francfort et Tottenham se sont neutralisés (0-0). Un autre club anglais s'est rassuré puisque Liverpool a battu les Rangers (2-0) alors que le choc de la soirée entre l'Inter et le FC Barcelone a tourné en faveur des Italiens (1-0).

04/10/22 - 23:30 - Au programme de la Ligue des champions demain

Ce mercredi, la Ligue des champions se poursuit avec la suite et la fin de la 3e journée. À partir de 18h45 Leipzig accueille le Celtic et Salzbourg reçoit le Dinamo Zagreb. Viendront ensuite les matchs de 21h avec en point d'orgue le déplacement du PSG sur la pelouse du Benfica ou encore le choc entre Chelsea et l'AC Milan. Voici les autres rencontres de la soirée : Séville - Dortmund, Juventus - Maccabi Haïfa, Manchester City - Copenhague et Real Madrid - Chaktior Donetsk.