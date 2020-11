Ligue des champions : le classement des groupes, le PSG en danger

La Ligue des champions 2020-2021 de football se poursuit mardi et mercredi prochain. Le PSG va jouer un match décisif dans le groupe H tandis que l'OM et Rennes ont presque déjà perdu espoir pour la qualification en huitième de finale. Découvrez le classement dans l'ensemble des poules.

[Mis à jour le 20 novembre 2020 à 20h27] La phase de groupes de la Ligue des champions va aborder un tournant décisif la semaine prochaine avec des matchs déjà décisifs dans l'ensemble des poules, notamment pour les clubs français, et en particulier pour le PSG, vice-champion d'Europe en titre mais en difficulté dans ce nouvel exercice. Après trois journées, la formation parisienne pointe en effet à la troisième place du groupe H, avec 3 points (une victoire, deux défaites) et doit absolument l'emporter face à Leipzig, ce mardi, pour garder son destin en mains. Dans le groupe C, l'OM (trois défaites) a quasiment déjà fait une croix sur la qualification et cherchera à obtenir la victoire de la dernière chance contre le FC Porto. Le Stade Rennais est à peu près dans le même cas dans le groupe E puisqu'il n'a inscrit qu'un point et a déjà six longueurs de retard sur le FC Séville et Chelsea, qu'il accueillera mercredi. Dans les autres groupes, le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool et le FC Barcelone pourraient valider leur qualification en 8e de finale dès cette semaine et avant même les deux derniers matchs de poules.

Découvrez le classement des groupes de la Ligue des champions avant les matchs de la 4e journée :

Groupe A : 1- Bayern Munich (9 points) 2- Atlético Madrid (4 points), 3- Lokomotiv Moscou (2 points), 4- Salzbourg (1 point).

Groupe B : 1- Borussia Möenchengladbach (5 points), 2- Chakhtar Donetsk (4 points), 3- Real Madrid (4 points), 4- Inter Milan (2 points).

Groupe C : 1- Manchester City (9 points), 2- FC Porto (6 points), 3- Olympiakos (3 points), 4- Marseille (0 point)

(0 point) Groupe D : 1- Liverpool (9 points), 2- Ajax Amsterdam (4 points), 3- Atalanta Bergame (4 points), 4- FC Midtjylland (0 point)

Groupe E : 1- Chelsea (7 points), 2- FC Séville (7 points), 3- Krasnodar (1 point), 4- Rennes (1 point).

(1 point). Groupe F : 1- Borussia Dortmund (6 points), 2- Lazio Rome (5 points), 3- Club Bruges (4 points), 4- Zénith Saint-Pétersbourg (1 point).

Groupe G : 1- FC Barcelone (9 points), 2- Juventus Turin (6 points), 3- Dynamo Kiev (1 point), 4- Ferencvaros (1 point).

Groupe H : 1- Manchester United (6 points), 3- Leipzig (6 points), 2- PSG (3 points), 4- Istanbul Basaksehir (3 points).

Après la phase de groupes qui a lieu du 20 octobre au 9 décembre 2020, le calendrier a été établi de la manière suivante : les 8e de finale se joueront les 1-17 et 23-24 février (aller), puis les 9-10 et 16-17 mars 2021 (retour), les quarts de finale les 6-7 avril (aller) et 13-14 avril (retour), les demi-finales les 27-28 avril (aller) et les 4-5 mai (retour). La grande finale est, elle, programmée le samedi 29 mai 2021, au stade olympique Atatürk d'Istanbul en Turquie. Le programme de la 4e journée :

Groupe A. Mercredi 25 novembre : Atlético Madrid - Lokomotiv Moscou (21h) et Bayern Munich - RB Salzbourg (21h)

Groupe B. Mercredi 25 novembre : Borussia Mönchenglabach - Chakhtior Donetsk (18h55) et Inter Milan - Real Madrid (21h)

Groupe C. Mercredi 25 novembre : Olympiakos - Manchester City (18h55) et OM - FC Porto (21h)

Groupe D. Mercredi 25 novembre : Liverpool - Atalanta Bergame (21h) et Ajax Amsterdam - FC Midtjylland (21h)

Groupe E. Mardi 24 novembre : Rennes - Chelsea (18h55) et FC Krasnodar - FC Séville (18h55)

Groupe F. Mardi 24 novembre : Lazio Rome - Zénith Saint-Pétersbourg (21h) et Borussia Dortmund - Club Bruges (21h)

Groupe G. Mardi 24 novembre : Dynamo Kiev - FC Barcelone (21h) et Juventus Turin - Ferenvcaros (21h)

Groupe H. Mardi 24 novembre : PSG - RB Leipzig (21h) et Manchester United - Istanbul Basaksehir (21h)

La retransmission des matchs de cette Ligue des champions 2020-2021 de football est proposée sur Téléfoot (groupe Mediapro) et sur RMC Sport, qui assure depuis deux ans la diffusion TV de la compétition dans l'Hexagone, et qui devra donc, cette saison, partager cette exclusivité. A partir de la saison 2021-2022 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV. La finale de la compétition continuera, elle, à être diffusée en clair, sur TF1.