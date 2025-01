Ligue des champions : le classement en direct - Lille vers l'exploit ? Le PSG cartonne !

PSG, Monaco, Lille, Brest, Manchester City, Real Madrid, Bayern, FC Barcelone... Qui se qualifiera en 8e de finale, ou pour les barrages de la Ligue des champions ? Retrouvez le classement complet en direct au fil des matchs de la 8e et dernière journée ce mercredi soir.

Clap de fin pour la phase de ligue de la Champions League cette semaine. Les enjeux sont nombreux et notamment pour le PSG. Après sa victoire face à Manchester City, Paris s'est donné un peu d'air au classement en récupérant sa place parmi les barragistes et doit "simplement" gagner ou faire match nul mercredi soir pour rejoindre les barrages. On suivra également le "match galère" selon les mots de Kylian Mbappé face à Brest qui espère toujours un exploit et une qualification directe en huitièmes. Monaco et Lille, en meilleures positions, espèrent également une qualif directe sur la pelouse de l'Inter et face à Feyenoord à domicile pour les Dogues.