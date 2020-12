"Ligue des champions : enfin un but pour l'OM, suivez les matchs en direct"

ENFIN ! Après un pénalty généreusement accordé après une faute sur Thauvin, Dimitri Payet remet les deux équipes à égalité ! 1-1 entre l'OM et l'Olympiakos ! C'est le premier but dans la compétition pour les Marseillais.

C'est reparti tout d'abord à Bergame et désormais dans toutes les autres rencontres. Pour rappel, l'OM est mené 1-0 sur sa pelouse contre l'Olympiakos et n'a donc toujours pas marqué dans cette compétition.

21:42 - Marseille, mission quasi impossible

La mission marseillais se complique encore un peu plus avec ce but encaissé. Car, en cas d'égalité au classement, Marseille et l'Olympiakos seraient différenciés au goalavergae particulier. Ayant concédé la défaite 1-0 à Athènes, Marseille doit désormais marquer 3 fois sans prendre un but supplémentaire pour devancer son adversaire du soir.