Ligue des Champions UEFA : l'OM remonte à la deuxième place, résultats et infos

L'essentiel

Nouvelle victoire pour l'Olympique de Marseille. Les hommes d'Igor Tudor l'ont emporté (2-0) face au Sporting et remontent ainsi à la deuxième place du groupe D. Les autres faits marquants de cette 4e journée de Ligue des champions : Liverpool a étrillé les Glasgow Rangers (7-1), l'Atlético a concédé un match nul décevant (0-0) à domicile face à Bruges et le Barça, accroché par l'Inter au Camp Nou (3-3) n'a plus son destin entre les mains pour se qualifier pour les huitièmes de finale.