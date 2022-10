Ligue des Champions UEFA : le PSG tenu en échec par Benfica, classement et résultats

Ligue des Champions UEFA. Le Paris Saint-Germain n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) au Parc des Princes face à Benfica. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue des Champions UEFA en direct.

On prend les mêmes et on recommence. Après avoir fait match nul (1-1) il y a une semaine, Parisiens et Lisboètes se sont quittés du Parc des Princes sur un nouveau score de parité (1-1). Dans les autres faits marquants de la 4e journée de Ligue des champions, la Juventus a été corrigée à Haïfa, City a été tenu en échec et le Real Madrid a sauvé un point in extremis. Suivez avec nous en direct et en intégralité l'ensemble des matchs, les résultats, les classements, dans notre multiplex.