Tirage de la Ligue des champions : date, chaîne TV, chapeaux… Les infos

LIGUE DES CHAMPIONS. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Champions League 2020-2021 aura lieu ce jeudi. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir la cérémonie en direct ? Découvrez aussi dans quel chapeau seront situés le PSG, l'OM et Rennes.

[Mis à jour le 30 septembre 2020 à 09h54] L'heure de vérité à bientôt sonné pour l'ensemble des clubs qualifiés pour la phase de poules de cette Ligue des champions 2020-2021, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, qui connaîtront ce jeudi, à l'occasion du grand tirage au sort, les noms de leurs adversaires au premier tour de la compétition. Les trois équipes françaises e sont pas "protégées" de la manière : le PSG, placé dans le premier pot, pourrait éviter des adversaires trop coriaces tandis que l'OM et Rennes, qui devraient êtres tous les deux situés dans le chapeau 4, doivent s'attendre à un tirage corsé (la composition des chapeaux). Rappelons par ailleurs que les conséquences de la crise sanitaire ont conduit l'UEFA a décaler légèrement le calendrier pour cette nouvelle saison : les matchs de poule débuteront ainsi le 20 octobre et s'enchaîneront ensuite quasiment toutes les semaines jusqu'au 9 décembre 2020.

Ce tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021 est programmé ce jeudi 1er octobre 2020, à partir de 17 heures, à Nyon, au siège de l'UEFA. Le calendrier des prochaines cérémonies a également été établi : le tirage des 8e de finale est prévu le lundi 14 décembre, celui des quarts et des demi-finales le vendredi 19 mars 2021.

Avant ce tirage au sort, des têtes de série ont été désignées et placées dans le chapeau 1. Il faut également noter que les équipes d'un même pays ne pourront pas se rencontrer. Voici la composition des chapeaux, qui seront complétés à l'issue des barrages de qualification qui se terminent ce soir (Rennes est assuré de figurer dans le chapeau 4, l'OM sera placé dans le chapeau 3 ou 4) :

Chapeau 1 : Bayern Munich, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin, PSG, Zénith Saint-Pétersbourg, FC Porto

: Bayern Munich, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin, PSG, Zénith Saint-Pétersbourg, FC Porto Chapeau 2 : FC Barcelone, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam

: FC Barcelone, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam Autres clubs qualifiés qui attendent de savoir s'il seront placés dans le chapeau 3 ou le chapeau 4 : Dynamo Kiev, Olympiakos, RB Leipzig, Inter Milan, Lazio Rome, Atalanta Bergame, Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Club Bruges, Borussia Möenchengladbach, Istanbul Basaksehir

: Dynamo Kiev, Olympiakos, RB Leipzig, Inter Milan, Lazio Rome, Atalanta Bergame, Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Club Bruges, Borussia Möenchengladbach, Istanbul Basaksehir Chapeau 4 : Ferencvaros, Rennes + équipes déterminées à l'issue des barrages

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce tirage au sort des phases de poules de la Ligue des champions 2020-2021 bénéficiera d'une retransmission en direct à la TV, sur la chaine RMC SPort 1 et sur Telefoot (accès sur abonnement), les deux diffuseurs de la compétition sur le territoire français. Notez également qu'une diffusion en streaming gratuit est prévue sur le site Internet de l'UEFA.