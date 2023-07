Wimbledon 2023 : Carlos Alcaraz roi du gazon, le résumé de la quinzaine

Dimanche 16 juillet, une énorme sensation a eu lieu lors de la finale hommes de ce Wimbledon 2023. Carlos Alcaraz est venu à bout de Novak Djokovic à l'issue d'une rencontre magnifique.

Carlos Alcaraz a réussi l'impensable en remportant le troisième Grand Chelem de l'année. Pas forcément adepte du gazon, le numéro 1 mondial a renversé sur le Center Court Novak Djokovic en cinq manches et en 4h43 de jeu, lui qui était invaincu depuis 10 ans. Il n'avait pas perdu depuis 38 matchs et restait sur 4 titres consécutifs. "Nole" visait une 8e couronne égalisant ainsi un certain Roger Federer et un 24e Majeur. L'exploit réalisé par l'Espagnol est donc colossal. A 20 ans seulement, il a soulevé un deuxième trophée en Grand Chelem et conserve plus que jamais sa place de numéro 1 mondial.

Dans le dernier carré, le nouveau lauréat de Wimbledon avait dominé Daniil Medvedev qui avait tenu son rang. Impuissant, le Russe s'était fait laminer par le natif d'El Palmar comme Holger Rune. Le duel entre les deux hommes de la même génération devaient être iconique, elle a été à sens unique en faveur de l'ibérique. Daniil Medvedev aurait pu défier Stefanos Tsitsipas, mais le Grec a succombé à la révélation de ce Wimbledon, l'Américain Christopher Eubanks (quart de finaliste). Le numéro 5 mondial avait pourtant effectué un parcours semé d'embûches en prenant le dessus en 5 sets sur Dominic Thiem d'abord et Andy Murray ensuite. Casper Ruud a continué d'alterner bon et moins bon tandis que les Français ont été légèrement meilleurs qu'à Roland-Garros. C'est d'ailleurs à Wimbledon que Jérémy Chardy a fait ses adieux. Le tricolore a mis fin à sa carrière comme Anett Kontaveit chez les filles.

Vondrousava, la surprise

Si la finale messieurs est une petite surprise, que dire de celle des femmes ? Ons Jabeur partait largement favorite puisqu'elle a éliminé la tenante du titre Elena Rybakina puis la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka. Elle s'était hissée pour la deuxième fois consécutive en finale à Londres. En face, il y avait Marketa Vondrousova qui a été l'invité surprise de ce tournoi. La Tchèque s'est montrée éblouissante sur le court. Elle est restée concentrer et n'a pas failli mentalement contrairement à la Tunisienne qui a encore laissé passer une occasion.

La nouvelle 10e mondiale a surpassé en demi-finale Elina Svitolina qui restera l'une des satisfactions de ce Wimbledon 2023. L'Ukrainienne a renoué avec le haut niveau surpassant des joueuses confirmées telles que Victoria Azarenka ou la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek. La Polonaise a progressé sur cette surface. Elle s'avère toutefois moins performante que sur terre battue. La femme de Gaël Monfils a aussi dompté au premier tour Vénus Williams qui faisait son retour sur les terrains à l'âge de 42 ans. Caroline Garcia a une nouvelle fois été décevante. Les autres tricolores ont animé la quinzaine lors des premiers jours.

Quelques couacs d'organisation

Le tournoi s'est finalement bien déroulé même si dans l'ensemble, il y a des choses à redire notamment sur l'organisation des rencontres. Les premiers tours se sont déroulés sur plusieurs jours en raison d'une pluie incessante qui est venue perturber les matchs. Beaucoup de retard s'est accumulé la première semaine. Arthur Fils et Alejandro Davidovich Fokina ont par exemple disputé leur premier tour que jeudi tandis que certains se départageaient pour une qualification au 3e tour. Le tournoi commence le lundi. Il n'y a de plus que 3 matchs sur le Center Court. Ils débutent qu'à 14h en raison de la tradition avec la "box royal". Cantonné aux règles strictes, les confrontations ne peuvent s'éterniser au-delà de 23h à cause du voisinage. Cela n'a pas empêché les matchs de se dérouler et de voir à la fin, un nouveau roi et une nouvelle reine s'imposer.

Retrouvez ci-dessous tous les résultats des matchs du tableau féminin et du tableau masculin de Wimbledon. Les scores affichés sont ceux des matchs terminés. Utilisez le moteur de recherche pour trouver un résultat.

Quel est le palmarès de Wimbledon ?

Crée en 1877 chez les hommes (en 1884 chez les femmes), le tournoi de Wimbledon est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi masculin :