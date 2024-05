Roland-Garros 2024 : c'est parti pour les qualifications ! Scores et résultats en direct

L'édition 2024 du tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros débute dès ce lundi 20 mai avec les qualifications.

L'édition 2024 du tournoi de Roland-Garros, s'annonce plus indécise que jamais. Entre le 26 mai et le 9 juin, les 128 participants dans les tableaux masculins et féminins vont tenter de remporter la coupe des mousquetaires et la coupe Suzanne Lenglen sur la terre battue des serres d'Auteuil. Les qualifications débutent quant à elles dès ce lundi 20 mai.

Alcaraz, Djokovic et Nadal dans le dur

Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucun favori ne se dégage réellement dans le tableau masculin à quelques jours du début du tournoi. Le tenant du titre et numéro un mondial Novak Djokovic réalise en effet un début de saison difficile. Pour la deuxième fois de sa carrière, il arrive à Paris sans avoir remporté un seul tournoi depuis janvier. Pire, il n'a atteint la finale d'aucun des tournois qu'il a disputé, avec des éliminations précoces à Indian Wells et à Rome. Dans le top cinq, l'incertitude est de mise également pour Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, tous deux embêtés par les blessures depuis quelques semaines et incertains pour les Internationaux de France.

Pour ce qui sera sans doute le dernier Roland-Garros de la carrière de Rafael Nadal, le maitre des lieux, quatorze fois vainqueur Porte d'Auteuil, n'a pas encore confirmé officiellement sa participation. Le Majorquin revient en effet sur les courts depuis quelques semaines mais peine à retrouver du rythme et son niveau de jeu.

Swiatek à la lutte avec Sabalenka ?

Le circuit féminin montre au contraire plus de continuité et de régularité sur les dernières semaines, avec un top quatre stable et régulièrement dans le dernier carré des tournois. Si Coco Gauff devra régler ses problèmes aux service pour revenir en finale de Roland-Garros après celle de 2022, Rybakina et Sabalenka semble en mesure de pourvoir remporter le tournoi. Mais il faudra pour cela réaliser l'exploit de battre la numéro un mondiale Iga Swiatek trois fois vainqueur du tournoi et double tenante du titre. À seulement 22 ans, la Polonaise est sur des bases "Nadalesques" sur terre battue, avec 75 victoires en 85 matchs disputés en carrière sur la surface et déjà trois Grand Chelems et trois WTA 1000.

Les wild-cards

L'organisation du tournoi a dévoilé les wild-cards pour le tableau principal et pour les qualifications. Richard Gasquet et Alizé Cornet, qui ont tous les deux annoncé la fin de leur carrière, auront l'occasion de dire au revoir au public parisien. Chez les dames, les autres invitées dans le tableau principal sont Chloé Paquet (140e), Fiona Ferro (146e), Elsa Jacquemot (153e), Jessika Ponchet (150e) et Kristina Mladenovic (221e). Neuf françaises pourront de leur côté tenter leur chance en qualifications, à partir du lundi 20 mai. Il s'agit de Séléna Janicijevic (217e), Manon Léonard (284e), Margaux Rouvroy (286e), Alice Tubello (371e), Jenny Lim (499e), Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (550e), Astrid Lew Yan Foon (601e) ainsi que les deux jeunes Sarah Iliev (643e, 17 ans) et Daphnée Mpetshi Perricard (1233e, 15 ans).

Chez les hommes, en plus de Richard Gasquet les wild cards pour le tableau principal ont été distribuées à Alexandre Müller (109e), Giovanni Mpetshi Perricard (123e), Harold Mayot (130e), Terence Atmane (137e) et à Pierre-Hugues Herbert (140e). Un temps discutée, la possibilité de donner une wild card à Dominic Thiem, double finaliste du tournoi et qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison, n'a pas été retenue. L'Autrichien devra donc passer par les qualifications, à moins que les forfaits lui permettent d'intégrer directement le tableau principal.

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroulera du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open

1968 : Ken Rosewall

1969 : Rod Laver

1970 : Jan Kodes

1971 : Jan Kodes

1972 : Andres Gimeno

1973 : Ilies Nastase

1974 : Bjorn Borg

1975 : Bjorn Borg

1976 : Adriano Panatta

1977 : Guillermo Villas

1978 : Bjorn Borg

1979 : Bjorn Borg

1980 : Bjorn Borg

1981 : Bjorn Borg

1982 : Mats Wilander

1983 : Yannick Noah

1984 : Ivan Lendl

1985 : Mats Wilander

1986 : Ivan Lendl

1987 : Ivan Lendl

1988 : Mats Wilander

1989 : Michael Chang

1990 : Andres Gomez

1991 : Jim Courier

1992 : Jim Courier

1993 : Sergi Bruguera

1994 : Sergi Bruguera

1995 : Thomas Muster

1996 : Evgueni Kafelnikov

1997 : Gustavo Kuerten

1998 : Carlos Moya

1999 : André Agassi

2000 : Gustavo Kuerten

2001 : Gustavo Kuerten

2002 : Albert Costa

2003 : Juan Carlos Ferrero

2004 : Gaston Gaudio

2005 : Rafael Nadal

2006 : Rafael Nadal

2007 : Rafael Nadal

2008 : Rafael Nadal

2009 : Roger Federer

2010 : Rafael Nadal

2011 : Rafael Nadal

2012 : Rafael Nadal

2013 : Rafael Nadal

2014 : Rafael Nadal

2015 : Stan Wawrinka

2016 : Novak Djokovic

2017 : Rafael Nadal

2018 : Rafael Nadal

2019 : Rafael Nadal

2020 : Rafael Nadal

2021 : Novak Djokovic

2022 : Rafael Nadal

2023 : Novak Djokovic