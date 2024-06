Classement ATP : Jannik Sinner nouveau n°1 mondial, le classement

L'Italien a profité du forfait de Novak Djokovic pour devenir officiellement numéro 1 mondial à partir de ce lundi 10 juin.

Pour la toute première fois de son histoire, l'Italie a un numéro 1 mondial en tennis avec Jannik Sinner. Vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année, le très grand italien n'a pas cessé de progresser depuis la fin de la saison dernière. L'Italien a profité du forfait de Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros pour atteindre ce sommet, mais aurait pu être numéro 1 si le Serbe n'avait pas remporté une nouvelle fois les Internationaux de France.

Interrogé sur le sujet, Jannik Sinner a fait part de son émotion et satisfaction après ce classement. "Qu'est-ce que je peux dire ?, a-t-il lancé dans un premier temps. "D'abord, dire que c'est le rêve de n'importe quel joueur de devenir n°1. D'un autre côté, voir Novak déclarer forfait est une déception pour tout le monde. Je lui souhaite de bien récupérer. A titre personnel, je suis ravi d'être en demi-finale. Je remercie mon équipe d'avoir permis ce processus. C'est si énorme. C'est un moment spécial pour moi, je suis très heureux de le partager avec vous, avec tous les gens en Italie. "

Quel est le classement ATP ?

Novak Djokovic est numéro 1 mondial au début de cette saison 2024, mais la lutte s'annonce acharnée. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le premier classement ATP Race est mené par l'Italien Jannik Sinner, vainqueur du premier Grand Chelem de l'année 2024.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, les points accumulés sont valables sur 52 semaines.

Chaque tournoi attribue un nombre de point différent. En Grand Chelem, le vainqueur acquière 2000 points, le finaliste 1200, le demi finaliste 720, … En master 1000 la victoire permet d'obtenir 1000 points, la finale 600, … Une victoire en ATP 500 rapporte 500 points, 250 pour les ATP 250, entre 50 et 175 points pour les tournois Challenger et entre 15 et 25 points pour les tournois Futures.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an. Le classement ATP correspond donc à l'ensemble des points obtenu par un joueur sur les 52 dernières semaines. Chaque lundi, le joueur perd donc les points obtenu un an auparavant.