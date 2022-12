Equipe de France : coups de froid à tous les étages ! Les dernières infos

10:00 - Le virus frappe encore les Bleus

Grippe, Covid ou autre... Depuis l'absence de Rabiot et Upamecano en demi-finale mercredi, la peur du virus s'est emparée des médias et peut être du vestiaire français. Les nouvelles n'étaient pas rassurantes vendredi : Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté étaient absents de l'entraînement et ont été préservés en restant au chaud. Toutefois, le premier cité peut faire du travail en salle. Pour le moment, leur participation pour la rencontre de dimanche n'est pas remise en question et le staff ne se dit "pas inquiet" pour la finale, mais le doute plane. On en saura sans doute plus lors de la dernière conférence de presse d'avant-match ce samedi matin.