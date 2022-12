Equipe de France : l'heure de la demi-finale ! Macron dans les vestiaires... si les Bleus gagnent

09:57 - Que sait-on de la préparation du match côté Bleus ?

Didier Deschamps sait que l'affiche de ce soir a tout du piège pour son équipe : les Bleus devront trouver la clé face à une équipe du Maroc très bien organisée, qui défend très bien et qui laisse le ballon à leurs adversaires pour opérer sur contre-attaque. Gare aussi à l'excès de confiance pour un match où l'équipe de France est clairement favorite. Le sélectionneur de l'équipe de France devrait s'appuyer sur le même système de jeu et sur le même 11 titulaire que lors de France-Angleterre. Une inconnue perdure : celle concernant la présence ou non d'Adiren Rabiot au milieu de terrain. Le joueur de la Juventus est souffrant et a été préservé lors des précédents entraînements ce début de semaine. Mais il est probable qu'il soit aligné ce soir, compte tenu de l'enjeu. La composition propable serait sans doute celle-ci : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, THernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé. Pour suivre les dernières actualités sur ce match France-Maroc, avec les informations sur la préparation de cette rencontre, rendez-vous sur l'article ci-dessous :