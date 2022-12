Equipe de France : les derniers choix de Deschamps !

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, l'Équipe de France se porte bien à la mi-journée. À quelques heures de la finale de la Coupe du monde, les Bleus ne sont plus touchés par le virus qui circulait au sein du groupe ces derniers jours. Didier Deschamps devrait donc pouvoir compter sur les 24 joueurs de son effectif.

L'un a été souffrant juste avant la demi-finale, l'autre un peu patraque juste avant la finale. Didier Deschamps va donc devoir choisir s'il aligne en défense Dayot Upamecano et Raphaël Varane, qui avaient débuté le tournoi. Si Dayot Upamecano a réalisé un bon début de compétition, Ibrahima Konaté l'aura parfaitement suppléé lors de la demi-finale face au Maroc mercredi dernier ce qui pourrait compliquer le choix du sélectionneur. C'est peut être l'état de forme du Bavarois ou du défenseur de Liverpool qui sera déterminant. A moins que Raphaël Varane soit finalement contraint à l'abandon...

10:16 - Tout le monde en forme pour la finale ?

La France s'inquiète pour ses champions du monde, rattrapés par un mystérieux virus qui a mis sur le flanc, tour à tour, cinq titulaires potentiels donc Adrine Rabiot et Dayot Upamecano, absent de la demi-finale. Tous les Bleus ont cependant participé au début de l'entraînement de veille de match, samedi, dont les derniers touchés Ibrahima Konaté, Kingsley Coman et Raphaël Varane. Mais dans quel état ? Encore souffrants et ménagés vendredi, ces trois joueurs devront évidemment être à 100% pour être sur la feuille de match cet après-midi. Un choix pas si évident pour Deschamps...