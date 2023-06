15:00 - La Ligue 1 ça se finit ce soir !

Toutes les rencontres de Ligue 1 se dérouleront simultanément ce samedi 3 juin à 21h lors de cette 38e et dernière journée de Ligue 1. Le podium est scellé avec le PSG qui est champion de France. La plupart des équipes sont peut-être déjà tournés vers la saison prochaine qui débutera le 12 août 2023. Six équipes ont encore quelque chose à jouer. Il s'agit de l'Europe pour Lyon, Monaco, Lille et Rennes, et du maintien pour Nantes et Auxerre.