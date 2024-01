Coupe de France 2024 : le programme complet des 16e et tous les résultats

Le tirage au sort des 16e de finale s'est déroulé lundi 8 janvier avec de beaux chocs entre clubs de Ligue 1.

Les 16e de finale de la Coupe de France 2023 se déroulent ce week-end. Le tirage au sort effectué lundi 8 janvier a offert de beaux et gros chocs entre les clubs de Ligue 1. Première grosse affiche et probablement la plus belle, Rennes - Marseille ! Autre affiche de Ligue 1, le deuxième et dernier, un duel entre Clermont et le RC Strasbourg. Pour les grosses écuries de Ligue 1, l'AS Monaco tentera de prendre sa revanche face à Rodez, qui avait éliminé les Monégasques la saison passée. Le PSG a hérité d'un bon tirage avec un déplacement sur la pelouse d'Orléans alors que Lyon ira à Bergerac, club de National 2. Enfin, les amateurs de Saint-Priest qui espéraient défier un club de Ligue 1, joueront face à Romorantin pour une place en 1/8e de finale. Les matchs se dérouleront le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 janvier.

Retrouvez toutes les rencontres des 16e de finale de la Coupe de France. Après le tirage au sort, deux chocs entre clubs de Ligue 1 sont au programme avec l'Olympique de Marseille qui se déplace à Rennes alors que Clermont reçoit Strasbourg.

Retrouvez le détail de la diffusion TV des seizièmes de finale de la Coupe de France 2024.

Découvrez tous les résultats des matchs de la Coupe de France avec les scores dès le coup de sifflet final.

Autre signe de la crainte de tensions lors de cette finale, environ 3 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés aux abords du Stade de France ce samedi soir, selon les informations de l'AFP. D'après un bilan policier transmis ce dimanche à TF1/LCI, il y a eu 55 interpellations en marge de la rencontre, dans la soirée. Il s'agissait aussi pour les autorités d'éviter que ne se répète le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, en mai 2022. Le dispositif policier mis en place samedi était ainsi "50% plus important" que celui présent en mai 2022 aux abords du Stade de France, avait auparavant indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, selon les informations du Figaro.