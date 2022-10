LIGUE EUROPA 2023. Bilan très mitigé pour les clubs français en Ligue Europa avec deux grosses défaites et une victoire.

Nantes devait réagir, Nantes a complétement sombré jeudi 13 octobre. Face à Fribourg, les Nantais se sont inclinés 4-0 et disent probablement adieu à une qualification pour les 16e de finale. "C'est une lourde sanction. On a fait un match intéressant, mais c'est difficile de tirer des points positifs quand vous prenez 4-0 à domicile. On est déçu, il y a de la colère car on doit faire beaucoup mieux, on parle de réalisme, d'efficacité, c'est ce en quoi on doit apprendre de cette équipe de Friboug" a lancé Antoine Kombouaré.

Pour Monaco, la pilule a également du mal à passer. Egalement battus 4-0 sur la pelouse de Trapzonspor en Turquie, les Monégasques ont complétement sombré après avoir encaissé un but gag suite à l'incompréhension entre Nubel et Sarr. "On encaisse un but qu'on ne doit pas prendre, c'est clair pour Alex (Nübel) et pour tout le monde. Jusqu'ici, notre force avait été de jouer en équipe. On a arrêté de le faire, on a joué avec les émotions. Nous sommes forts quand nous jouons ensemble. Ce match doit servir de leçon. Mes joueurs ont eu de bonnes intentions, mais ont multiplié les mauvais choix" a analysé Philippe Clément.

En revanche, on aurait peut être du commencer par les Bretons, tout va bien pour Rennes. Vainqueurs par la plus petite des marges sur la pelouse de Kiev, les Rennais sont déjà qualifiés pour les 1/8e de finale de la compétition avec désormais la volonté d'aller le plus loin possible comme l'explique Benjamin Bourigeaud. "On verra, on essaiera d'aller le plus loin possible. On avait l'ambition de sortir des poules, c'est chose faite. Mais on ne se contentera pas de la seconde place et ensuite, une fois qu'on sera fixé sur le classement de la poule, on ira chercher le maximum, on se battra jusqu'au bout."

Pour cette saison 2022-2023 de la Ligue Europa, trois clubs français sont engagés avec l'AS Monaco, reversé de la Ligue des champions, le Stade Rennais, qualifié par le championnat de France et le FC Nantes, qualifié après avoir remporté la dernière Coupe de France.

Groupe A : Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich

: Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich Groupe B : Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca

: Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca Groupe C : AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki

: AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki Groupe D : SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles

: SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles Groupe E : Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia

: Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia Groupe F : Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz

: Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz Groupe G : Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes

: Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes Groupe H : Etoile Rouge de Belgrade / Monaco / Ferencvaros / Trabzonspor

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Le calendrier de Rennes

Jeudi 8 septembre à 18h45 : Larnaca-Rennes

Jeudi 15 septembre à 21h00 : Rennes-Fenerbahçe

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Rennes-Dynamo Kiev

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Dynamo Kiev-Rennes

Jeudi 27 octobre à 18h45 : Fenerbahçe-Rennes

Jeudi 3 novembre à 21h00 : Rennes-Larnaca

Le calendrier de Monaco

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Étoile Rouge de Belgrade-Monaco

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Monaco-Ferencvaros

Jeudi 6 octobre à 18h45 : Monaco-Trabzonspor

Jeudi 13 octobre à 21h00 : Trabzonspor-Monaco

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Ferencvaros-Monaco

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Monaco-Étoile Rouge de Belgrade

Le calendrier de Nantes

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Nantes-Olympiakos

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Qarabag-Nantes

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Fribourg-Nantes

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Nantes-Fribourg

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Nantes-Qarabag

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Olympiakos-Nantes

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.