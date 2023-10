Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : Gasquet éliminé, Gaël Monfils au programme !

Les Français se sont inclinés hier, mais quatre autre tricolores entrent en lice aujourd'hui, dont Gaël Monfils et Arthur Fils, sur qui repose beaucoup d'espoir.

Journée noire hier pour les Français, pour l'ouverture du Masters de Paris-Bercy. Richard Gasquet a livré une superbe performance contre Tommy Paul, tête de série numéro 12, mais s'est finalement incliné dans le tie-break de la troisième manche après avoir raté trois balles de match (0-6, 6-2, 7-6). Même goût d'inachevé pour Luca Van Assche, qui a la moitié de l'âge de son aîné (19 ans contre 38 pour Gasquet) : le jeune Français a fini par céder au bout de la troisième manche contre le Serbe Laslo Djere, 36e mondial (6-7, 6-4, 6-4).

Alexandre Muller a été battu plus sèchement par Roman Safiullin (7-6, 6-3), comme Adrian Mannarino, le numéro 1 français qui a commis trop de fautes directes contre Botic Van De Zandschulp, pourtant moins bien classé (6-4, 7-5). Quatre des huit tricolores en lice à Bercy sont donc éliminés, après des qualifications déjà décevantes, puisque aucun des 7 joueurs français engagés n'était parvenu à rejoindre le tableau principal. On notera aussi les éliminations des légendes Andy Murray et Stanislas Wawrinka dans ce premier tour, respectivement contre Alex De Minaur et Dominic Thiem.

Humbert meilleure chance française, Monfils pour finir

Ce mardi, les quatre autres Français devront sauver le bilan de ce premier tour. Benjamin Bonzi ouvrira la journée avec un match difficile contre le Serbe Dusan Lajovic, avant l'entrée en lice de celui que beaucoup attendent, Arthur Fils. Le jeune prodige, 38e mondial à 19 ans, affronte l'Allemand Daniel Altmeier, un adversaire à sa portée mais loin d'être facile à battre. Il voudra l'emporter pour s'offrir un duel de gala face à Taylor Fritz : "Je commence à grandir, j'ai de fortes ambitions, la fédération m'a super bien aidé durant toute ma jeune carrière, à un moment il faut prendre son envol. J'ai confiance en mes choix, j'espère que ça va payer et que ça m'emmènera haut", confiait Arthur Fils avant le tournoi. Puis viendra le match d'Ugo Humbert, numéro 2 français et très en forme en cette fin de saison, qui sera favori contre le qualifié Marcos Giron. Enfin, pour clôturer le premier tour, l'idole du public Gaël Monfils aura un défi de taille face à l'Argentin Francisco Cerundolo, 21e mondial.

À l'issue du tirage au sort, on peut déjà se projeter sur les potentiels quarts de finale. La partie de Alcaraz est délicate. De retour après sa blessure, l'Espagnol pourrait retrouver Cameron Norrie pour son entrée en lice si celui-ci élimine le Français Alexandre Müller. Ensuite, le numéro 2 mondial pourrait se frotter à Alexander Zverev ou Stéfanos Tsitsipas. Casper Ruud et Daniil Medvedev. Pour Novak Djokovic, il pourrait retrouver Taylor Fritz, Holger Rune, tenant du titre qui l'avait battu en finale l'an dernier, Andrey Rublev et surtout Jannik Sinner peuvent se dresser face au Serbe.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site officiel du Rolex Paris Masters. La plupart des billets sont déjà vendus, mais un service de revente de billets a aussi ouvert sur le site officiel du Rolex Paris Masters.

Le Rolex Paris Masters 2023 est retransmis sur les chaînes du groupe Eurosport, accessibles notamment via l'abonnement Canal + Sport. Les demi-finales et la finales seront diffusées en clair sur la chaîne C8. A partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, France TV diffusera en clair une partie des matchs du Masters de Paris-Bercy et aussi du Masters de Monte-Carlo.

La prochaine édition du Rolex Paris Masters se déroule du 28 octobre au 5 novembre 2023 à l'Accor Arena de Bercy.

Quel est le calendrier du Masters 1000 de Paris - Bercy 2023 ?

Les deux premiers jours du tournoi sont consacrés aux qualifications alors que le premier tour du tableau principal commence dès le matin du troisième jour. Le programme du Rolex Paris Master :