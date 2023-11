Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : Humbert vaincu, Djokovic impressionnant ! Le programme des huitièmes de finale

Après la défaite d'Ugo Humbert, au bout d'un match titanesque, tous les joueurs français sont éliminés. Novak Djokovic a impressionné pour son entrée en lice.

Ugo Humbert a livré un match majuscule, mercredi, poussant dans ses retranchements le numéro 9 mondial, Alexander Zverev. Mais, au bout de la nuit, le Français a fini par cédé, au grand dam du public parisien, toujours effervescent (6-4, 6-7, 7-6). Le numéro 1 tricolore a renversé la seconde manche pour s'offrir un troisième set décisif, dans lequel il a breaké et mené 4-2 avant de se faire reprendre, puis battre sur le fil dans le tie-break.

Humbert déçu, aucun français en huitièmes

Après la rencontre, la déception du résultat est mêlée à la satisfaction de faire jeu égal avec l'un des meilleurs mondiaux : "Ça s'est joué vraiment à rien, je n'ai rien à regretter, c'était un match fabuleux, j'ai passé un moment de dingue. Franchement, c'est une des meilleures ambiances que j'ai vécues. Et donc, c'était fantastique. Ce qui me rend le plus triste, c'est de ne pas avoir pu donner la victoire à tous ceux qui m'ont soutenu. Ils m'ont poussé jusqu'au bout et c'est le regret que j'ai", commentait Ugo Humbert en conférence de presse.

Reste que cette défaite clôture un bilan français famélique : aucun joueur sorti des qualifications sur 7 représentants, puis 7 éliminés sur 8 joueurs en lice au premier tour. Le dernier survivant, Ugo Humbert, ne dépasse donc pas ce deuxième tour. Une désillusion, indubitablement, alors que certains arrivaient en forme en cette fin de saison : Adrian Mannarino, Gaël Monfils, Arthur Fils... Rendez-vous la saison prochaine.

Djokovic solide, Medvedev éliminé d'entrée

Après l'élimination surprise de Carlos Alcaraz contre le qualifié Romas Safiullin (6-3, 6-4), Novak Djokovic n'a pas tremblé pour son retour à la compétition près de deux mois après son triomphe à l'US Open. De nouveau auréolé du statut de numéro 1 mondial, il a écarté facilement l'Argentin Tomas Etcheverry (6-3, 6-2), et retrouvera ce jeudi Tallon Griekspoor en huitième de finale. Il est le seul survivant du podium ATP, puisque Daniil Medvedev, troisième joueur mondial derrière Carlos Alcaraz, a aussi pris la porte pour son entrée en lice. Face à un Grigor Dimitrov des grands soirs, le Russe s'est incliné au bout d'une lutte de presque trois heures (6-3, 6-7, 7-6).

Dans le même temps, le tenant du titre Holger Rune a tenu son rang contre à Dominic Thiem (6-4, 6-2), et il affrontera Daniel Altmaier en huitième de finale, tombeur d'Arthur Fils au premier tour. Le 4e mondial, Jannik Sinner, a dû un peu plus batailler pour éliminer l'Américain Mackenzie McDonald (6-7, 7-5, 6-1) : il retrouvera l'Asutralien Alex De Minaur ce jeudi. Stefanos Tsitsipas a aussi réussi un match solide contre Félix Auger-Aliassime (6-3, 7-6). Il affrontera aujourd'hui Alexander Zverev dans un remake de la demi-finale épique de Roland-Garros 2021. Les deux joueurs se sont déjà revus à quatre reprises depuis, chaque fois en demi-finale de Masters 1000, pour deux victoires chucun.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site officiel du Rolex Paris Masters. La plupart des billets sont déjà vendus, mais un service de revente de billets a aussi ouvert sur le site officiel du Rolex Paris Masters.

Le Rolex Paris Masters 2023 est retransmis sur les chaînes du groupe Eurosport, accessibles notamment via l'abonnement Canal + Sport. Les demi-finales et la finales seront diffusées en clair sur la chaîne C8. A partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, France TV diffusera en clair une partie des matchs du Masters de Paris-Bercy et aussi du Masters de Monte-Carlo.

La prochaine édition du Rolex Paris Masters se déroule du 28 octobre au 5 novembre 2023 à l'Accor Arena de Bercy.

Quel est le calendrier du Masters 1000 de Paris - Bercy 2023 ?

Les deux premiers jours du tournoi sont consacrés aux qualifications alors que le premier tour du tableau principal commence dès le matin du troisième jour. Le programme du Rolex Paris Master :