Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : Nadal, Alcaraz et Simon au programme, tous les résultats

ROLEX PARIS MASTERS. L'Espagnol Rafael Nadal est attendu en fin de soirée pour son entrée en lice dans le tournoi de Paris Bercy.

Suite et fin du 2e tour du tournoi de Paris - Bercy ce mercredi 2 novembre avec un très beau et gros programme sur la surface indoor. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera notamment au programme de la journée, tout comme son ainé et légende Rafael Nadal qui fait son retour à la compétition deux mois après l'US Open en ouverture de la night session. Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev seront également de la partie, alors l'attraction Félix Auger-Aliassime jouera sur le court 1 pour tenter de signer une 13e victoire de rang.

Chez les Français, Gilles Simon, après son incroyable victoire face à Andy Murray lors du premier tour, tentera de repousser encore l'heure de sa retraite face à l'Américain Taylor Fritz qui peut encore espérer viser une qualification pour le Masters. Pour conclure la journée, le Français Corentin Moutet jouera contre le Britannique Cameron Norrie, lui qui est "exclu" de la FFT.

Isner - Rublev : 6-2 / 6-3

Djokovic - Cressy : 7-6 / 6-4

Gasquet - Ruud : 1-6 / 6-7

Khachanov - Huesler : 6-3 / 4-6 / 6-4

L'édition 2023 du Rolex Paris Masters se déroulera à partir du 29 octobre et se terminera le 6 novembre 2022, jour de la finale, à l'Accord Arena.

Voici le détail et le calendrier complet du Masters 1000 de Paris - Bercy :

Mercredi 2 novembre à partir de 11h : 2e Tour (Courts Central, 1 et 2)

: 2e Tour (Courts Central, 1 et 2) Mercredi 2 novembre à partir de 19h30 : 2e Tour (Courts Central, 1 et 2)

: 2e Tour (Courts Central, 1 et 2) Jeudi 3 novembre à partir de 11h : 1/8 finales (Courts Central, 1 et 2)

: 1/8 finales (Courts Central, 1 et 2) Jeudi 3 novembre à partir de 19h30 : 1/8 de finales (Courts Central, 1 et 2)

: 1/8 de finales (Courts Central, 1 et 2) Vendredi 4 novembre à partir de 14h : 1/4 de finales (Courts Central et 1)

: 1/4 de finales (Courts Central et 1) Vendredi 4 novembre à partir de 19h30 : 1/4 de finales (Courts Central et 1)

: 1/4 de finales (Courts Central et 1) Samedi 5 novembre à partir de 11h30 : 1/2 finales (Court Central)

: 1/2 finales (Court Central) Dimanche 6 novembre à partir de 12h : Finales (Court Central)

L'accès au tournoi et la vente des billets est disponible. Pour pouvoir obtenir des billets et assister au tournoi de Paris-Bercy, ça se passe sur le site officiel.