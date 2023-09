Vuelta 2023 : Dainese remporte la 19e étape ! Classement complet

Dainese remporte la 19e étape au sprint devant Ganna. L'étape de demain s'annonce plus explosive sur un tracé très vallonné.

L'étape 19 en direction d'Íscar était promise aux sprinteurs, et elle ne leur a pas échappé. Quatre courageux, dont trois Français, ont constitué l'échappée matinale : Clément Davy (Groupama FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën Team), Mathis Le Berre (Arkéa Samsic) et Michal Schlegel (Caja Rural - Seguros RGA). L'équipe Alpecin-Deceuninck de Kaden Groves et la UAE Team Emirates de Sebastian Molano ont assuré la poursuite, ne laissant jamais plus de deux minutes d'avance aux fuyards, qui sont finalement repris à 20 kilomètres de l'arrivée. Alberto Dainese (DSM Firmenich) a finalement devancé Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Marijn Van Den Berg (EF Education - Easypost) sur la ligne au sprint. Il avait déjà gagné sur le Giro en mai et remporte sa deuxième étape sur un Grand Tour cette année. Le maillot vert Kaden Groves a été pris dans une chute avec ses coéquipiers dans le dernier kilomètre et n'a pas pu disputer le sprint.

La dernière étape de montagne de cette Vuelta avait couronné hier Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), et le Belge tentera sans doute demain de gagner une quatrième étape dans cette Vuelta, sur un profil qui pourrait lui convenir. Avec pas moins de dix ascensions répertoriées, toutes en 3e catégorie, cette étape vallonnée de plus de 200 kilomètres devrait aussi faire les derniers gros écarts entre les favoris, avant l'arrivée finale à Madrid dimanche. Les Jumbo Visma ont décidé d'offrir cette Vuelta à Sepp Kuss, équipier modèle sur le Giro et le Tour cette année. Pour l'Américain, il s'agirait d'un premier sacre en Grand Tour. Sauf incident, les Jumbo Visma réussiront également un triplé historique au Classement Général en plaçant Jonas Vingegaard second et Primoz Roglic troisième.

Le classement d'étape et le classement général

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

Results powered by FirstCycling.com

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Data powered by FirstCycling.com

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :