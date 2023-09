Vuelta 2023 : Jesús Herrada remporte la 11e étape, le classement complet

Victoire de Jesús Herrada au sommet de La Laguna Negra sur cette 11e étape, les favoris se sont neutralisés.

Après un bras de fer de plus de 60 kilomètres, un groupe de 26 coureurs a pris le large, avec en son sein notamment Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et son coéquipier Filippo Ganna, vainqueur la veille, mais aussi Romain Grégoire (Groupama FDJ), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) ou encore Andreas Kron (Lotto Dstny), très en vue depuis le début de la Vuelta. Après un gros écrémage réalisé par Filippo Ganna pour son leader Geraint Thomas, 2e du Giro cette année mais déjà loin au Classement Général de cette Vuelta, ils étaient 8 à se jouer la victoire dans le dernier kilomètre à 11,2%. Et c'est Jesús Herrada, l'espagnol expérimenté de la Cofidis, qui était le plus fort et s'impose devant le jeune Romain Grégoire et Andreas Kron. Il remporte une étape de la Vuelta pour la troisième fois de sa carrière, à chaque fois lors d'une arrivée au sommet.

Dans le peloton, arrivé plus de 5 minutes après le vainqueur, aucun écart n'est à noter, les équipes de favoris ayant rallié l'arrivée sans se faire la guerre. Le jeune Cian Uijtdebroeks et Hugh Carthy, les seuls à avoir tenté ont été repris avant la ligne par Remco Evenepoel et Sepp Kuss, qui ont réglé le peloton au sprint. Sepp Kuss conserve son maillot rouge avec 26 secondes d'avance sur Marc Soler et 1'09 sur Evenepoel.

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :