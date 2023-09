Vuelta 2023 : jour de repos avant un chrono décisif, le classement

Pas d'étape sur la Vuelta ce lundi 4 septembre avant le contre la montre très attendu de mardi.

À l'issue de la 9e étape de la Vuelta entre Carthagène et Caravaca de la Cruz, la première semaine du Tour d'Espagne s'est terminée avec l'Américain Sepp Kuss comme leader devant l'Espagnol Marc Soller et le jeune français Lenny Martinez, maillot rouge pendant deux jours. Au rayon des favoris, le Belge Remco Evenepoel est le mieux classé au général avec une 4e place, à 2'22 de Kuss et avec 7 secondes d'avance sur Roglic et 11 sur le dernier vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard.

Les écarts et le classement pourraient être bouleversés mardi avec un contre la montre très attendu. Le Belge Evenepoel, champion du monde de la discipline, pourrait prendre le large au général, lui qui estime avoir été "l'un des meilleurs" lors de la 1ère semaine. "Ma première semaine ? C'est juste dommage d'avoir eu cette mauvaise journée à cause de mes blessures. Car sinon je pense que j'étais l'un des meilleurs. On est bien au classement général, j'irai sur le contre-la-montre avec de bonnes sensations"

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :