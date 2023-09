Vuelta 2023 : Kuss remporte la Vuelta. Le classement complet

Sepp Kuss, de la Jumbo-Visma, devrait remporter le Tour d'Espagne, dimanche 17 septembre, après la 21e étape de la Vuelta. Le coureur a sécurisé sa place sur le podium avec Vingegaard et Roglic.

[Mis à jour le 17 septembre à 18h23] Le Tour d'Espagne se termine, dimanche 17 septembre, à Madrid. Sauf incident majeur, l'Américain Sepp Kuss, maillot rouge, devrait l'emporter. Il va devancer ses deux coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic pour un triplé inédit pour la Jumbo-Visma. Les trois premières places avaient été sécurisées, la veille, à l'issue de la 20e étape qui a sacré Wout Poels. De son côté, le Belge Remco Evenepoel a été élu supercombatif de cette Vuelta 2023. Tenant du titre, il a craqué durant l'étape du Col du Tourmalet et a perdu l'espoir de briller au classement général, souligne France info. Il termine l'édition 2023 avec trois victoires d'étape et le maillot de meilleur grimpeur.

Le classement d'étape et le classement général

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

Results powered by FirstCycling.com

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Data powered by FirstCycling.com

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :