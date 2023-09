Vuelta 2023 : Sepp Kuss historique, Jumbo-Visma légendaire ! Résumé et classement

La Vuelta 2023 a sacré l'Américain Sepp Kuss devant Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Retour sur ces trois semaines de course et le triplé de la Jumbo-Visma.

Sepp Kuss était le lieutenant de rêve, le coéquipier de luxe, il est désormais aussi le leader couronné. L'Américain remporte la Vuelta 2023 devant ses coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Dernier maillon du collectif impérial de la Jumbo-Visma sur le Giro et sur le Tour, Sepp Kuss a cette fois triomphé en son nom, devant ceux qu'il épaule toute l'année. Pour services rendus, la Jumbo-Visma lui a offert ce sacre, qu'il est d'abord allé chercher en remportant en échappée l'étape 6 à Javalambre. Les trois minutes que lui ont laissées les autres leaders ce jour-là n'auront jamais été comblées. Sepp Kuss est le second coureur de l'histoire à remporter un Grand Tour en ayant couru les trois dans la même saison, après Gastone Nencini qui avait remporté le Giro en 1957.

Il avait sans doute permis à Primoz Roglic de gagner le Giro 2023, en étant toujours à ses côtés quand le Slovène était en difficulté en montagne. Et si Jonas Vingegaard aurait peut-être gagné le Tour de France sans son aide cette année, cela n'enlève rien à l'empreinte que Sepp Kuss laissera dans les mémoires. Vuelta 2019, Vuelta 2020, Vuelta 2021, Tour 2022, Giro 2023, Tour 2023 : Sepp Kuss a été de toutes les victoires de son équipe en Grand Tour, que ce soit pour aider Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard. Il est cet équipier qui lance ses leaders vers un succès souvent inéluctable, ce "gregario" qui domine des leaders et asphyxie des favoris en montagne. Il est désormais un vainqueur de Grand Tour, mais aussi un favori annoncé pour ceux qu'il disputera à l'avenir.

Deux triplés pour l'histoire

La Jumbo-Visma a dominé cette Vuelta comme jamais aucune équipe n'avait dominé un Grand Tour. Preuve qu'elle était intouchable en montagne, l'équipe néerlandaise a signé deux triplés sur les deux étapes reines, au sommet du Tourmalet et de l'Angliru. Elle place Sepp Kuss, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic aux trois premières places du Classement Général de ce Tour d'Espagne, laissant le quatrième, Juan Ayuso (UAE Team Emirates), à plus de deux minutes du podium. La Jumbo-Visma est la seconde équipe de l'histoire à réussir un triplé sur un Grand Tour, après l'équipe KAS sur l'édition 1966 de la Vuelta (neuf équipes seulement avaient participé).

Surtout, la Jumbo-Visma entre dans la légende en réalisant le premier "Grand Chelem" de l'histoire : remporter les trois Grands Tours la même année. Primoz Roglic avait triomphé sur le Giro d'Italia en renversant Geraint Thomas sur le contre-la-montre final, Jonas Vingegaard avait dominé Tadej Pogacar sur le Tour de France, et les deux stars ont laissé leur fidèle lieutenant remporter la Vuelta a España pour clore cette saison historique. Portant pour l'occasion un maillot spécial aux couleurs des trois Tours (rose, jaune et rouge), la Jumbo-Visma a dignement fêté ce triomphe sur la dernière étape de la Vuelta, ce dimanche 17 septembre à Madrid.

Evenepoel combatif, Groves dominateur

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a échoué dans sa quête du doublé : il ne conserve pas son titre sur cette Vuelta. Il finit même seulement 12e du Classement Général, après la défaillance qui lui a fait perdre plus de 27 minutes au Tourmalet sur l'étape 13. Pourtant, le Belge ressort sans doute de ce Tour d'Espagne avec des satisfactions : vainqueur de trois étapes, vainqueur du maillot blanc à pois bleus de meilleur grimpeur, élu "super-combatif" et à l'attaque presque tous les jours. Si des doutes subsistent sur sa capacité à être au niveau des meilleurs du monde en haute montagne sur trois semaines, il a montré une nouvelle fois qu'il avait le tempérament et les jambes d'un grand champion. Au point de concurrencer Vingegaard et Pogacar sur le Tour de France, qu'il devrait disputer en 2024 ?

Le plateau de sprinteurs était certes bien maigre sur ce Tour d'Espagne, mais Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a su en profiter en faisant preuve d'une grande régularité. Vainqueur de trois étapes et du maillot vert du classement par points, l'Australien a confirmé son statut de sprinteur de classe mondiale. Il a remporté la plus belle victoire de sa carrière sur la dernière étape de cette Vuelta, en suivant avec panache l'attaque des meilleurs rouleurs du monde (Remco Evenepoel et Filippo Ganna) pour les battre au sprint au terme de près de 40 kilomètres d'échappée. Le Français Geoffrey Soupe (Total-Energies) repart aussi avec sa plus grande victoire, en remportant à 35 ans la première étape de Grand Tour de sa carrière, au sprint sur la 7e étape.

La jeunesse s'aguerrit

A l'aube de leur carrière, certains coureurs portent déjà les promesses d'un zénith brillant. Le Tour d'Espagne a pour coutume de révéler les futures têtes d'affiche du cyclisme, et cette édition n'a pas dérogé à la règle. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 21 ans et 3e de la Vuelta l'an passé, prend la 4e place du Classement Général, premier derrière les Jumbo-Visma. Il continue à apprendre et confirme sa régularité, avant de peut-être passer un cap en 2024. Pour son premier Grand Tour, Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) a fini 8e du Classement Général à 20 ans, et deuxième du classement des meilleurs jeunes. Déjà 9e du Tour de Catalogne, 6e du Tour de Romandie et 7e du Tour de Suisse, le Belge fait une nouvelle fois la démonstration de sa fiabilité sur les courses par étapes, cette fois sur trois semaines.

Le Français Lenny Martinez (Groupama FDJ) n'est peut-être pas encore aussi régulier au même âge et il aura fini son premier Grand Tour avec plus de difficulté. Mais il a montré des dispositions formidables en montagne, finissant second à Javalambre derrière Sepp Kuss, et surtout portant le maillot rouge pendant deux jours. Son coéquipier Romain Grégoire, 20 ans lui aussi, est passé encore plus prêt d'une victoire à la Laguna Negra, seulement battu au finish par Jesús Herrada (Cofidis). Finn Fisher-Black, Max Poole, Lennert Van Eetvelt, Lorenzo Germani ou encore Lewis Askey, tous âgés de moins de 23 ans et disputant leur premier Grand Tour, se sont aussi illustrés par des échappées remarquées ou des top 10 sur certaines étapes. En 2024, vous aurez sans nul doute l'occasion d'entendre parler de ces coureurs sur les plus grandes courses du calendrier.

Le classement d'étape et le classement général

Voici le classement général définitif de cette Vuelta 2023 avec le triomphe de la Jumbo.