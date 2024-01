DIRECT : Open d'Australie : le début de la remontée de Djokovic face à Sinner ? Scores et résultats

Le Serbe sent qu'il passe au travers de cette demi-finale de l'Open d'Australie et a asséné un léger coup de raquette derrière la chaise de l'arbitre.

07:50 - Djokovic ne veut pas douter (1-6, 2-6, 7-6, 1-3)

Le Serbe n'a plus le choix et semble le comprendre. Il revient à 30-30 sur le service de l'Italien et pourrait s'octroyer sa première balle de break dans cette demi-finale de l'Open d'Australie 2024.