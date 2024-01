Open d'Australie 2024 : Jules Marie, la sensation de YouTube, élimine Benoit Paire, les résultats

L'année 2024 débute mal pour Benoit Paire, éliminé par Jules Marie dans la nuit de lundi à mardi.

Après une première journée annulée en raison des conditions climatiques catastrophiques en Australie, le premier tour des qualifications de l'Open d'Australie s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi en France. Plusieurs Français étaient engagés sur les courts avec de bonnes surprises et des déceptions. Le "choc" de cette journée était la rencontre entre Jules Marie et Benoit Paire. Désormais Youtubeur en plus d'être joueur de tennis professionnel, le Normand a profité des erreurs de Benoit Paire, 45 fautes directes, pour s'imposer en deux manches, 7-6, 6-4. Il retrouvera le Canadien Alexander Ritschard au prochain tour.

Dans le reste des résultats de la nuit, notons les éliminations de Ugo Blanchet, Clément Tabur chez les hommes et Séléna Janicijevic chez les femmes. Pour les bonnes nouvelles, Pierre Hugues Herbert, Térence Atmane se sont qualifiés pour le 2e tour des qualifications chez les hommes alors que c'est une pluie de bonnes nouvelles chez les femmes avec la qualification de Jacquemot, Ponchet, Jeanjean et Monnet.

Nadal forfait

Cet Open d'Australie qui devait marquer le grand retour de Rafael Nadal se fera donc sans l'Espagnol. Après son retour tonitruant sur les cours, l'Espagnol s'est blessé dans le seul match accroché de la semaine, c'était face à l'Australien Jordan Thompson. Après avoir grimacé et appelé le kiné, Rafael Nadal a finalement indiqué quelques heures plus tard sa déchirure musculaire qui le prive du premier Grand Chelem de l'année.

L'Open d'Australie, premier grand tournoi de l'année se disputera du dimanche 14 janvier au dimanche 28 janvier 2024, date de la finale masculine.

Le groupe Eurosport possède les droits de retransmission de l'Open d'Australie. Ses chaînes sont accessibles via un abonnement à Eurosport ou à Canal + Sport.

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :