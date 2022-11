"Coupe du monde 2022, J-7 : les dernières infos à une semaine du coup d'envoi"

La Coupe du monde 2022 débutera le dimanche 20 novembre 2022 au Qatar. Dates, calendrier des matchs, groupes... Suivez les dernières informations sur cette compétition de football internationale.

Coup d'envoi dans une semaine, comment va se dérouler la cérémonie d'ouverture ? Le 13 novembre à 13h37. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar se tiendra dimanche 20 novembre. Des performances mettant en lumière les traditions locales seront proposées, et des artistes d'envergure internationale s'y produiront. La présence de la chanteuse colombienne Shakira a ainsi été confirmée pour la cérémonie d'ouverture. L'artiste Jung Kook se produira également lors de la cérémonie, en tant que représentant du boys-band sud-coréen BTS. Enfin, le rappeur américain Lil Baby sera aussi présent le 20 novembre prochain. La star britannique Dua Lipa pourrait également se produire lors de la cérémonie, mais sa présence n'a pas encore été confirmée. Une cérémonie d'ouverture qui se tiendra dans le stade Al Bayt, situé dans la ville d'Al Khor, à 50 kilomètres au nord de la capitale, Doha. Une fois la prestation terminée, le coup d'envoi du premier match de la Coupe du monde sera donné. Le Qatar affrontera l'Equateur dans le groupe A. Des concerts quotidiens seront aussi proposés durant la compétition. La FIFA a ainsi annoncé des performances du DJ américain Diplo, ou encore du chanteur nigérian Kizz Daniel.

La liste de l'Argentine Le 12 novembre à 15h00. On connaît enfin les noms des joueurs qui évolueront aux côtés de Lionel Messi lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur de l'équipe de football d'Argentine, Lionel Scaloni, a en effet dévoilé ce vendredi 11 novembre la liste des joueurs qui composeront la sélection argentine. Outre Lionel Messi, pour qui cette Coupe du monde pourrait être la dernière, on retrouve l'attaquant Paulo Dybala, qui joue à l'AS Rome, ou encore le défenseur Nicolás Tagliafico, qui évolue à l'Olympique lyonnais. Voici la liste de l'Argentine : Gardiens : Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)

Défenseurs : Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Gonzalo Montiel (FC Séville), Nicolás Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (FC Séville), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Juan Foyth (Villarreal)

Milieux : Guido Rodríguez (Betis Séville), Leandro Paredes (Juve), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Papu Gómez (Séville FC), Rodrigo De Paul (Atletico de Madrid), Enzo Fernandez (SL Benfica)

Attaquants : Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City), Paulo Dybala (AS Rome), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter Milan), Angel Di María (Juventus)

La FIFA interdit au Danemark de s'entraîner avec des maillots portant le message "Droits de l'homme pour tous" Le 11 novembre à 13h50. Les maillots d'entraînement de l'équipe de football du Danemark pendant la Coupe du monde au Qatar devaient porter le message "Droits de l'homme pour tous". Cependant, jeudi 10 novembre, la sélection danoise a annoncé que sa demande avait été refusée par la FIFA, selon des informations rapportées par franceinfo. Ce n'est pas une surprise, puisque la fédération interdit dans son règlement les messages ayant un caractère politique ou religieux dans le cadre de ses compétitions, que ce soit en match ou pendant les entraînements. "Nous avons envoyé une demande à la FIFA, mais la réponse est négative. Nous le regrettons, mais nous devons en tenir compte", a déclaré Jakob Jensen, le directeur général de la Fédération danoise de football, toujours selon franceinfo. La fédération danoise a par ailleurs indiqué qu'elle respectera l'interdiction de la FIFA, afin d'éviter d'éventuelles amendes et sanctions. A l'approche de la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre au Qatar, partout dans le monde, des voix s'élèvent pour dénoncer la situation des droits de l'homme dans le pays.

La liste de la Belgique Le 11 novembre à 8h. Fin du suspense pour la Belgique. Ce jeudi 10 novembre, le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez et son adjoint Thierry Henry, ont révélé la liste des joueurs qui composeront la sélection belge pour la Coupe du monde au Qatar qui se disputera le 20 novembre prochain. Annoncé incertain en raison d'une blessure, l'attaquant de l'Inter Romelu Lukaku sera bien du voyage avec les Diables Rouges tout comme Loïs Openda, attaquant et révélation du RC Lens depuis le début de la saison. Voici la liste de la Belgique : Gardiens : Thibault Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Koen Casteels (Wolfsburg)

Défenseurs : Jan Vertonghen (Anderlecht), Toby Alderweireld (Anvers), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Dortmund), Timothy Castagne (Leicester)

Milieux : Kevin De Bruyne (Manchester City), Youri Tielemans (Leicester), Amadou Onana (Everton), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Bruges)

Attaquants : Yannick Ferreira Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Dortmund), Eden Hazard (Real Madrid), Charles De Ketelaere (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Jérémy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter Milan), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Loïs Openda (Lens)

Le Qatar, un pays hôte décrié Voir le dossier Pourquoi la Coupe du monde au Qatar est le Mondial de la "honte" C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce Mondial de football, en étant préféré aux quatre autres candidats : l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Un choix controversé qui n'a cessé, au fil des années, de faire naître des polémiques sur fond d'accusations de corruption au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades, et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été (la période où se joue habituellement la compétition), avec parfois des pointes à 50°C, cette Coupe du monde 2022 a d'ailleurs dû être décalée à des dates inédites, en hiver.

La ministre des Sports ira au Qatar Le 10 novembre à 14h. Le doute subsistait, mais il y aura bien un représentant de l'Etat français qui ira au Qatar pour soutenir l'équipe de France de football à la Coupe du monde 2022 en cas de qualification pour les quarts de finale. Ce jeudi 10 novembre, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a indiqué qu'elle s'y rendrait, jugeant "important qu'on rééquilibre et qu'on parle plus du sportif". "J'espère aller au Qatar, j'irai si l'équipe avance (...), je me laisse encore un peu de flexibilité, mais oui si on est à un moment au niveau des quarts de finale, c'est un cap qui est important, et le rôle d'un ministre des Sports c'est d'être aux côtés de l'équipe", a-t-elle dit sur la radio Franceinfo. En revanche, Emmanuel Macron ne sera pas présent pour voir les Bleus avant le grand départ au Qatar en raison d'un agenda surchargé ces dernières semaines. "Il a un agenda excessivement exigeant et il trouvera de la place le jour où il jugera qu'il doit être aux côtés de l'équipe". La ministre des Sports ira rencontrer les joueurs de l'équipe de France "lundi soir prochain" à Clairefontaine, le camp de base des Bleus, avant leur départ mercredi pour le Qatar. Elle y portera les messages du président.

Les joueurs sélectionnés par le Cameroun Le 10 novembre à 9h06. Parce qu'il n'y a pas que l'équipe de France, les autres sélections dévoilent également leurs sélections au fur et à mesure. Le Cameroun l'a également fait ce mercredi 9 novembre avec plusieurs absences notables dans l'effectif comme Harold Moukoudi, Michael Ngadeu, Clinton Njie, Stéphane Bahoken, Jérôme Onguéné ou James Léa Siliki. Voici la liste complète choisie par Rigobert Song pour cette Coupe du monde au Qatar. Gardiens : André Onana (Inter Milan/Italie), Devis Epassy (Abha Club /Arabie saoudite), Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marsille/France)

Défenseurs : Jean-Charles Castelletto (FC Nantes/France), Enzo Ebosse (Udinese/Italie), Collins Faï (Al-Ta'ee/Arabie saoudite), Olivier Mbaizo (Philadelphia/États-Unis), Nouhou Tolo (Seattle Sounders/Etats-Unis), Nicolas Nkoulou (Aris Salonique/Grèce), Christopher Wooh (Stade rennais/France)

Milieux de terrain : Olivier Ntcham (Swansea/Angleterre), Gaël Ondoua (Hanovre/Allemagne), Martin Hongla (Hellas Vérone/Italie), Pierre Kundé (Olympiakos Le Pirée/Grèce), Samuel Oum Gouet (Malines/Belgique), André-Frank Zambo Anguissa (SSC Naples/Italie), Jérôme Ngom (Colombe de Dja/Cameroun)

Attaquants : Nicolas Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscou/Russie), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua/Chine), Bryan Mbeumo (Brentford/Angleterre), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas/Turquie), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys Berne/Suisse), Vincent Aboubakar (Al Nassr/Arabie saoudite), Karl Toko-Ekambi (Olympique lyonnais/France), Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich/Allemagne), Souaibou Marou (Coton Sport Garoua/Cameroun).

Voici la liste des 25 joueurs français en partance pour la Coupe du monde Le 9 novembre 2022, à 20h35. C'est fait ! Didier Deschamps s'est bel et bien présenté au JT de 20h de TF1 ce mercredi et a dévoilé en quelques secondes la liste des 25 joueurs en partance pour le Qatar dans quelques jours. Si la liste peut encore évoluer à la marge, elle est quasiment définitive. Chez les gardiens, le sélectionneur a choisi Alphonse Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda. En défense, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Benjamin Pavard, William Saliba, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté seront de la partie. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Adrien Rabiot sont sélectionnés. Enfin en attaque, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku et Kingsley Coman seront chargés de faire trembler les filets. Peu de surprise dans cette liste, si ce n'est la poignée de choix qu'il fallait de toute façon trancher dans certains périmètres : Mike Maignan, trop juste physiquement, laisse sa place parmi les derniers remparts. Varane, dans une situation précaire lui aussi, est maintenu dans le groupe, comme Presnel Kimpembe. Le duo des frères Hernandez se confirme alors qu'il était incertain. Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout arrivent comme prévu à se glisser dans ce 25 de départ malgré leur manque d'expérience en Bleu. Ils devront s'imposer dans l'entre-jeu. Enfin, Olivier Giroud a été finalement rappelé chez les Bleus, où il devra sans doute se résigner à un statut de remplaçant dans l'ombre de Karim Benzema.

La liste des Bleus pour le Mondial 2022 dévoilée Lire l'article DIRECT. Liste de Deschamps pour la Coupe du monde : absents et surprises, les 25 Bleus justifiés par Deschamps Le mercredi 9 novembre, à 18h22. C'est la fin du suspense ou presque. Didier Deschamps va annoncer ce soir, au 20 Heures de TF1, la liste des joueurs qu'il compte emmener avec lui à Doha, au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 qui débute dans tout juste dix jours (lire notre direct ci-dessus). Longtemps gardée secrète, la liste des 23 à 26 heureux élus sera rendue publique vers 20h20 par le sélectionneur. Parmi les certitudes à deux heures du moment fatidique : le capitaine Hugo Lloris sera de la partie, comme l'inamovible Antoine Griezmann ou le prodige offensif Kylian Mbappé, fidèles représentants de la génération sacrée il y a quatre ans, quand la France remportait le précieux trophée en Russie. Karim Benzema, tout frais Ballon d'Or, sera lui aussi du voyage. Olivier Giroud, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus aurait lui aussi décroché son ticket, grâce notamment à quelques matchs pleins avec l'AC Milan et en sélection ces dernières semaines. Le champion du monde, rappelé depuis un an à chaque fois que Benzema est forfait, pourrait jouer les doublures du Madrilène au Qatar. Un choix de Deschamps qui ne manquera pas de faire grincer des dents. Les deux hommes auraient discuté récemment sur le sujet et la présence de Giroud pourrait être une sécurité alors que les soucis physiques amoindrissent actuellement Benzema, encore forfait lundi avec le Real. L'incertitude demeure néanmoins sur plusieurs périmètres du jeu des Bleus : Paul Pogba et N'Golo Kanté forfaits, le milieu de terrain s'en trouve dépeuplé, laissant la place à des Camavinga, Guendouzi et autres Veretout, surprise annoncée en cette fin de journée. A l'arrière aussi, les doutes sur l'état de Raphaël Varane, laissent beaucoup de possibilités. Si l'optimisme prime et la présence du défenseur central semble se confirmer, celle de Presnel Kimpembe, souffrant à un tendon d'Achille best plus fragile. D'autres joueurs à la situation bancale devraient passer entre les gouttes, comme Jules Koundé et Lucas Hernandez, revenu depuis peu sur les terrains avec le Bayern Munich. Dans les cages, Mike Maignan, gardien numéro 2 blessé à un mollet, est pour sa part sur la sellette, ce qui pourrait augurer un schéma à quatre gardiens qui pourrait encore évoluer d'ici le départ pour Doha, la liste définitive devant être transmise lundi à 19h à la Fifa. En cas de blessure sérieuse, il peut en outre opérer des remplacements de dernière minute jusqu'au 21 novembre.

Son apte pour la Coupe du monde 2022 Le 9 novembre à 14h26. Alors que Sadio Mané a déclaré forfait pour la Coupe du monde, on respire mieux du côté de la Corée du Sud. Blessé lors du dernier match de la Ligue des champions face à l'Olympique de Marseille avec quatre fractures au niveau du visage, l'attaquant de Tottenham Heug-Min Son a annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi 9 novembre qu'il serait bien apte pour la prochaine Coupe du monde 2022 qui débute le 20 novembre prochain au Qatar. "Salut tout le monde. Je voulais juste prendre un moment pour vous dire merci tous pour les messages de soutien que j'ai reçus au cours de la semaine dernière, écrit l'attaquant sud-coréen. Je vous ai tellement lu et je vous apprécie vraiment tous. Dans un moment difficile j'ai reçu beaucoup de force de votre part! Jouer pour votre pays à la coupe du monde est le rêve de tant d'enfants qui grandissent, tout comme c'était l'un des miens aussi. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai hâte de représenter notre beau pays, à bientôt".

Mané forfait, Lukaku incertain.. Le point Le 9 novembre à 10h50. Alors que la Coupe du monde 2022 approche et que les listes des différentes sélections sont annoncées, plusieurs stars sont forfaits pour ce Mondial alors que d'autres sont en train de prier pour revenir à temps. Pour le Sénégal, c'est la soupe à la grimace. Sorti sur blessure mardi 8 novembre face au Werder Breme, la star de l'équipe Sadio Mané doit déclarer forfait pour la Coupe du monde en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Autre star qui pourrait louper le Mondial, Romelu Lukaku. L'attaquant de la Belgique et de l'Inter Milan ne comptabilise que 31 minutes de jeu depuis le 26 août... "La décision qui sera prise ce jeudi, juste avant la communication de la liste des 26, sera relative aux trois matches du premier tour de la Coupe du monde (Canada le 23 novembre, Maroc le 27 et Croatie le 1er décembre). S'il est apte à participer à l'un de ces trois premiers rendez-vous, c'est un joueur dont nous avons besoin dans notre équipe. S'il ne peut pas, il ne sera pas retenu" a expliqué Roberto Martinez. En revanche, c'est déjà terminé pour Reece James. Selon Sky Sports, Reece James ne participera pas à la Coupe du monde 2022 avec l'Angleterre. Le latéral de Chelsea n'est pas suffisamment remis de sa blessure au genou contractée le mois dernier face à l'AC Milan en Ligue des champions. C'est également terminé pour le gardien n°3 de la Suisse, Yvon Mvogo, victime d'un traumatisme à la cuisse face au PSG avec son club de Lorient.

L'homosexualité, "un dommage mental" pour un ambassadeur qatari Le 8 novembre à 15h. Une sortie encore une fois polémique. L’ancien footballeur international qatari et ambassadeur du Mondial 2022, Khalid Salman, a qualifié l’homosexualité de "dommage mental" dans une interview à la chaîne publique allemande ZDF, diffusée mardi 8 novembre. L’homosexualité, "c’est haram [interdit]. C’est haram parce que c’est un dommage mental" a-t-il lancé avant d’être interrompu par un attaché de presse. "Le plus important, dit-il également à propos des homosexuels dans l’extrait diffusé, c’est que tout le monde acceptera qu’ils viennent ici, mais ils devront accepter nos règles." Suite aux propos, Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur, également chargée des Sports, a vigoureusement critiqué les déclarations de l'ambassadeur. "De telles déclarations sont horribles", a-t-elle déploré lors d'une conférence de presse, affirmant cependant qu'elle gardait confiance dans les garanties de sécurité pour les spectateurs du Mondial 2022 obtenues de la part du Premier ministre qatari lors d'un récent déplacement dans le pays.

Blatter regrette l'attribution du Mondial au Qatar Le 8 novembre à 9h45. Voila un commentaire qui va faire de nouveau beaucoup de bruit dans l'Emirat. Sep Blatter, ancien président de la FIFA, n'est plus aussi euphorique qu'à l'époque sur l'attribution du Mondial au Qatar. Dans une interview publiée mardi par les titres du groupe suisse Tamedia, l'homme estime que l'attribution de la Coupe du monde au Qatar était "une erreur". " Le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela (...) J'en portais à l'époque la responsabilité en tant que président de la Fifa". Le Suisse explique aussi qu'il aurait voulu voir les Etats Unis organisaient ce Mondial. "Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques avaient organisé la Coupe du monde l'un après l'autre" (à propos de la Russie). Il y a un an, dans un entretien au Monde, l'ancien dirigeant avait également exprimé ce propos envers le Qatar, expliquant à l'époque qu'on ne pouvait pas changer l'histoire."

La réponse de plusieurs fédérations à la FIFA Le 7 novembre à 14h30. Il y a quelques jours, la FIFA a envoyé un long courrier aux différentes fédérations pour demander à ces dernières de parler un peu plus de football et mettre de côté les polémiques. "S'il vous plaît, ne laissez pas le foot être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. L'une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l'inclusion signifie quelque chose, c'est d'avoir du respect pour cette diversité" avait notamment lancé la FIFA. Un courrier qui passe mal auprès de plusieurs fédérations qui ont décidé de répondre. Au total, dix pays européens - l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le pays de Galles, le Portugal ainsi que la Norvège et la Suède, toutes deux absentes du Mondial ont envoyé une lettre commune à la Fifa. L'occasion pour ces différentes fédérations de rappeler leurs engagements respectifs et leur volonté de respecter les droits humains. "Embrasser la diversité et la tolérance signifie également soutenir les droits de l’homme. Les droits humains sont universels et s’appliquent partout», ont ainsi rappelé ces sélections au boss de la Fifa, reconnaissant, malgré tout, «les progrès significatifs réalisés par le Qatar concernant les droits des travailleurs migrants» ainsi que «les assurances données par le gouvernement qatari et la Fifa concernant la sûreté, la sécurité et l’inclusion de tous les fans, y compris les fans LGBTQ +".

De l'espionnage de la part du Qatar ? Le 7 novembre à 9h30. Et... Une nouvelle polémique ! Alors que la Fifa a demandé il y a quelques jours de mettre un terme aux rumeurs et de se concentrer sur le football, le Qatar semble avoir pris une autre direction à quelques jours du début de la Coupe du monde. Une enquête publiée dimanche 6 novembre par le média britannique The Sunday Times (en anglais) accuse le Qatar d'être à l'origine de l'espionnage par des hackers de près d'une cinquantaine de personnalités dans le cadre de l'organisation de la compétition. Selon les informations du média, des journalistes, avocats, ou encore une sénatrice française, Nathalie Goulet, ont été les cibles de hackers. Parmi les noms cités, celui de Michel Platini ressort. Le Sunday Times explique que cet espionnage se serait produit peu avant que la légende française ne soit entendu par la justice française dans le cadre d'une enquête sur les soupçons de corruption dans l'attribution de la Coupe du monde au Qatar. Interrogé, Michel Platini s'est dit "surpris et profondément choqué" par ces informations à travers un communiqué publié.