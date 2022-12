"DIRECT. Coupe du Monde : qui aura son billet pour les quarts de finale ? Tous les résultats"

Les choses évoluent du côté du Al Bayt Stadium où l'Angleterre et le Sénégal s'affrontent ce dimanche 4 décembre 2022, dans cette saison de Coupe du Monde. Le point sur les résultats .

En direct

21:15 - Angleterre - Sénégal : Nouveau but au Al Bayt Stadium pour l'Angleterre (3-0) ! 57ᵉ. Nous voilà à 3-0 dans ce Angleterre - Sénégal ! Bukayo Saka fait trembler les filets à la 57e minute de jeu de cette 2e mi-temps et aggrave un peu plus la situation des Sénégalais !

21:03 - Angleterre - Sénégal : Début de la 2e mi-temps Le coup d'envoi de la 2e mi-temps vient d'être donné par l'arbitre de la rencontre, au Al Bayt Stadium. Le score est de 2-0.

20:49 - Angleterre - Sénégal : Ivan Barton siffle la mi-temps à Al Khor La supériorité de l'Angleterre est incontestable pour le moment : après ce premier acte, la possession de balle est largement à l'avantage de l'Angleterre (67% contre 33% pour le Sénégal), qui s'est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour le Sénégal et qui mène donc logiquement dans cette partie.

20:47 - Angleterre - Sénégal : Deuxième but pour l'Angleterre (2-0) ! 45ᵉ. Et l'Angleterre double la mise au Al Bayt Stadium ! Un deuxième but marqué par Harry Kane à la 45e minute dans cette 1e mi-temps. Le score passe à 2 à 0 dans ce Angleterre - Sénégal.

20:38 - Angleterre - Sénégal : Jordan Henderson ouvre le score pour l'Angleterre (1-0) ! 38ᵉ. Jordan Henderson ouvre la marque pour l'Angleterre, servi par Jude Bellingham, à la 38e minute dans cette 1e période. Ce Angleterre - Sénégal est désormais sur les rails : le score est de 1 à 0 au Al Bayt Stadium !

20:00 - Angleterre - Sénégal : Coup d'envoi du match Angleterre - Sénégal ! Le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal vient d'être donné par l'arbitre de la rencontre, à Al Khor.

19:45 - Bientôt l'heure de l'Angleterre et du Sénégal Place désormais au quatrième huitième de finale de la Coupe du monde 2022, le deuxième du jour : Angleterre-Sénégal. Qui des Three Lions ou des Lions de la Teranga rejoindra la France ou la Pologne en quart de finale ? Pour le savoir, il faudra suivre le match en direct et commenté sur le site de L'Internaute dès 20h.

19:30 - Le Sénégal croit fort en son destin Présent en conférence de presse hier pour remplacer Aliou Cissé malade, Régis Bogaert s'est dit confiant avant d'aborder le deuxième huitième de finale de l'histoire du Sénégal en Coupe du monde. "Les équipes africaines ont envoyé un message fort, le Cameroun peut battre le Brésil et la Tunisie peut battre la France. Dans notre tête on se dit que le Sénégal va battre l'Angleterre. On est plutôt serein, petit à petit l'excitation du match va arriver. Mais la meilleure manière de se préparer est de rester calme, serein, concentré sur l'objectif, qui est de passer ce 8e de finale", a déclaré le sélectionneur adjoint des Lions de la Teranga. Excès de confiance ou bonnes ondes, le huitième de finale Angleterre-Sénégal est à suivre dès 20 en direct et commenté sur le site de L'Internaute.

19:15 - Souvenir de 2002 Ce soir à 20h, le Sénégal s'attaque à l'Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Un match crucial dans l'histoire de cette génération qui a conquis l'Afrique en début d'année et se prend à rêver plus grand, même en l'absence de leur leader Sadio Mané. Pour terrasser les Anglais, donnés favoris, Edouard Mendy et les siens pourront convoquer les esprits de leurs aînés qui en 2002 avaient déjoué les pronostics en sortant les Suédois, après prolongations grâce à un doublé d'Henri Camara (2-1 a.p.). Aliou Cissé leur aura sûrement parler de cette histoire, lui qui était sur le terrain à Oita (Japon). Le voilà désormais sélectionneur et guide pour passer le témoin.

19:04 - La composition de l'Angleterre ! Frappé par le forfait de dernière minute de Raheem Sterling, Gareth Southgate a décidé de revoir en partie ses plans. Si Kane est bien présent à la pointe de l'attaque, il ne sera pas accompagné par le joueur de Chelsea et Rashford comme cela se murmurait, mais par les deux jeunes Foden et Saka. Pour le reste, du classique avec un milieu à trois formé par Bellingham, Henderson et Rice, et une défense composée de quatre hommes Shaw, Maguire, Stones et Walker. Pickford gardera le but anglais.

19:00 - Wenger mise sur l'Angleterre Ancien manager d'Arsenal (1996 à 2018), Arsène Wenger garde une tendresse particulière pour l'Angleterre. Lors d'une conférence faisant un retour technique sur la phase de groupes au Qatar, il a donné son avis sur l'équipe des Three Lions et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fonde de grands espoirs en elle. "L'Angleterre a beaucoup appris, notamment en atteignant les demi-finales (en 2018, ndlr). Elle donne l'impression d'être arrivé à maturité alors qu'elle est encore jeune", a expliqué celui qui travaille aujourd'hui à développer le football au sein de la FIFA. Une autre manière de dire qu'il ne serait pas surpris de voir l'Angleterre soulever le trophée dans deux semaines, 56 ans après l'unique sacre britannique. D'ici là, l'Angleterre doit d'abord se défaire du Sénégal en huitièmes de finale à 20h.

18:57 - La composition du Sénégal ! A un peu plus d'une heure du choc face à l'Angleterre (à suivre en direct ici), Aliou Cissé a présenté le onze pour ce huitième de finale historique. Le sélectionneur sénégalais a fait dans le classique avec Edouard Mendy pour garder le but. Devant lui, le capitaine Koulibaly sera accompagné de Diallo dans l'axe, quand Sabaly et Jakobs occuperont les couloirs. Ciss et Mendy assureront à la récupération quand le trio Sarr, Diatta, N'Diaye devra soutenir Dia, seul en pointe.

18:40 - Gabriel Jesus absent trois mois ? Au lendemain de l'annonce de son forfait pour le reste de la compétition, comme Alex Telles (rupture partielle du ligament collatéral tibial du genou droit), on en sait un peu plus sur la nature de la blessure et surtout la possible indisponibilité de Gabriel Jesus. Touché au genou, l'attaquant brésilien pourrait, selon les informations de la presse brésilienne, être opéré et écarté des terrains pour au moins trois mois. Un coup dur pour lui et Arsenal, en tête de la Premier League.

18:33 - Sterling absent face au Sénégal C'est un forfait de dernière minute qui va certainement modifier les plans de Gareth Southgate. En effet, la fédération anglaise vient d'annoncer que Raheem Sterling ne pourra pas participer au huitièmes de finale contre le Sénégal, ce soir à 20h, en raison d'un problème familial.