Coupe du monde de rugby 2023 : "inadmissible", les mots forts des joueurs du XV de France

La victoire du XV de France face à l'Uruguay jeudi 14 septembre va laisser des traces et les joueurs ne se trouvent pas d'excuses.

10:11 - "Ils nous ont bien chahutés" analyse Jelonch "Ils ont mis beaucoup d'agressivité sur ce match. Je pense que nous, près des lignes, on n'était pas patients, on aurait pu mieux s'en sortir sur certaines situations. En fin de première période, on aurait peut-être dû prendre les points mais on les dominait en mêlée, on voulait marquer. On avait envie de bien faire, ils étaient morts de faim, du début à la fin. Ils nous ont surpris quand même car on n'arrivait pas à gagner ces cinq derniers mètres. Ils nous bien chahutés oui mais on ne va pas tout remettre en cause car on a fait un match moyen" analyse le capitaine d'un soir Anthony Jelonch.

09:30 - "Un peu tout mélangé" selon Galthié Pour le sélectionneur Fabien Galthié, l'indiscipline a été l'une des raisons des grosses difficultés du XV de France. "Les 15 pénalités ? En rugby, tu penses que tu tiens quelque chose et, le match d’après, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu le perds. Notre performance en termes de discipline nous a permis de gagner le match contre la Nouvelle Zélande. On avait une équipe nerveuse, qui voulait marquer vite. En face, l’Uruguay était très agressif au sol. On a d’abord été surpris et après tu doutes. C’était un match piège. Il faut mettre les bons ingrédients au bon moment et au bon endroit. Peut-être qu’on a un peu tout mélangé."

08:49 - "Inadmissible" pour Cameron Woki "Beaucoup de frustration car on aurait aimé montrer une autre prestation. On est tombé contre une équipe qui commençait la compétition et qui avait beaucoup d’envie. On les a respectés mais on a un peu pêché en mêlée et on n'a pas été assez patients je trouve. 15 pénalités, c’est énorme, c’est même inadmissible au niveau international. C'est une chance d’avoir gagné ce match avec autant de pénalité. On aurait voulu montrer autre chose. On a montré qu’on avait une équipe indisciplinée et c’est dommage. Aucun match n’est facile, on est dans une Coupe du monde" a expliqué le joueur français après le match.

14/09/23 - 23:37 - Quelle affiche demain ? FIN DU DIRECT - Après un match riche en émotion ce jeudi soir pour les Bleus et les Uruguayens, la compétition se poursuit demain, vendredi 15 septembre, avec Nouvelle-Zélande - Namibie, à partir de 21 heures. La rencontre se disputera cette fois-ci au Stadium de Toulouse. Elle sera diffusée sur TF1.

14/09/23 - 22:54 - Victoire de la France ! Les Bleus se sont finalement imposés, tant bien que mal, au stade Pierre-Mauroy de Lille face aux Uruguayens. Score final : 27 - 12. Prochain rendez-vous : France - Namibie le 21 septembre. La rencontre aura lieu au stade Vélodrome de Marseille, à 21 heures. Les téléspectateurs pourront suivre les prouesses des Bleus sur France 2 à cette occasion.

14/09/23 - 22:38 - Emmanuel Macron présent au stade Pierre-Mauroy Le président de la République fait partie des spectateurs de ce France - Uruguay. Emmanuel Macron a fait le déplacement à Lille où il suit la rencontre au côté du président uruguayen Luis Lacalle Pou, comme l'a fait savoir sur X (ex-Twitter) le locataire de l'Élysée.

14/09/23 - 21:55 - C'est la mi-temps ! L'heure de la mi-temps a sonné. Si la France mène 13 à 5, les Bleus n'ont clairement pas brillé lors de cette première partie de match face à l'Uruguay. En revanche, pas de polémique autour de la Marseillaise ce soir. Le chant a résonné correctement au stade Pierre-Mauroy de Lille :

14/09/23 - 21:04 - Temps de recueillement pour le Maroc et la Libye avant le coup d'envoi de France - Uruguay Un moment de recueillement a été observé avant le premier coup de sifflet de France - Uruguay en solidarité avec le Maroc, touché par un terrible séisme vendredi 8 septembre, et avec la Libye, victime d'inondations meurtrières dimanche 10 septembre.

14/09/23 - 20:52 - Le premier coup de sifflet de France - Uruguay imminent, quelles sont les compos de départ ? Ce jeudi soir, le XV de départ des Bleus est composé de Jaminet - Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villière - (o) Hastoy, (m) Lucu - Macalou, Jelonch, Boudehent - Taofifenua, Woki - Aldegheri, Bourgarit, Gros. Les remplaçants sont : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Flament, Cros, Couilloud et Ramos. Du côté de l'Uruguay, on retrouve : Amaya, Basso, Inciarte, Vilaseca, Freitas - Etcheverry, Arata - Civetta, Diana, Ardao - Leindekar, Aliaga - Peculo, Pujadas, Sanguinetti. Les remplaçants sont : Gattas, Benitez, Piussi, Dotti, Bianchi, Deus, Ormaechea et Berchesi.

14/09/23 - 20:23 - Les Bleus joueront en bleu ce soir ! Sur le compte X (ex-Twitter) de l'équipe de France, on peut découvrir les vestiaires des Bleus. Et sur la photo, surprise : on voit des maillots bleus. Les Français joueront en effet en bleu pour leur deuxième match de la Coupe du monde de rugby, qui les opposera à l'Uruguay ce soir.

14/09/23 - 19:43 - "Je tombe à la renverse" : Jean Dujardin sort du silence pour défendre la cérémonie d'ouverture Maître de cérémonie et co-auteur, Jean Dujardin a réagi ce jeudi 14 septembre aux critiques visant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023. "Je n’aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques", s'est ému le comédien, avant de défendre : "Une cérémonie d’ouverture est toujours la présentation au reste du monde du pays où se déroule l’événement fêté. Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l’éducation, n’en déplaise à certains… Le second degré que j’ai toujours aimé manier n’a pas été compris et je le regrette." Et de remarquer : "Nous aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et 'ronchon'. Dommage que nous n’ayons pu y échapper alors qu’il y avait une telle bonne volonté." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Dujardin (@jeandujardin)

14/09/23 - 19:01 - Inauguration du "village rugby" et présentation du trophée de la Coupe du monde à Lille ce jeudi Accueil en grande pompe de la Coupe du monde de rugby ce jeudi à Lille. Alors que France - Uruguay se joue au stade Pierre-Mauroy à 21 heures, la maire de la ville, Martine Aubry, accompagnée de Jacques Rivoal, président du Groupement d'intérêt public chargé d'organiser l'événement sportif, et de Florian Grill, président de la FFR, a inauguré le village rugby de Lille ce jeudi après-midi et participé à la présentation du trophée de la Coupe du monde 2023.

14/09/23 - 18:21 - La préfecture du Nord annonce la fermeture des stands de vente de boissons et d'aliments près du stade Avant France - Uruguay, la préfecture du Nord a pris un arrêté visant à fermer "les débits de boissons et les stands de vente à emporter de boissons et d'aliments" qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres autour du stade Pierre-Mauroy, où se joue la rencontre des Bleus. Une mesure qui devra être respectée de 20h à 21h30 afin de "fluidifier les mouvements de foule sur le parvis pour l'entrée dans le stade".

14/09/23 - 17:35 - Afrique du Sud ou Irlande, Flament se projette Même s'il faut regarder match après match, la perspective de jouer un quart de finale face à l'Afrique du Sud ou l'Irlande se rapproche. "Oui, forcément. L'Afrique du Sud est plus sûre de l'affrontement physique, direct. Mais c’est aussi une équipe qui joue bien tactiquement, qui tourne bien son jeu pour mettre à mal l'adversaire, qui joue sur ses forces. Et puis ils dominent un peu le circuit depuis quelques années. Donc oui, c'est une équipe forcément dangereuse. Et puis l'Irlande, une équipe qui est vraiment en place tactiquement, qui performe très bien depuis quelques années, qui a remporté le Tournoi cette année. Qui je pense est un peu montée en puissance. Je trouve que c’est une équipe qui est très en place tactiquement, avec pas mal de mecs qui comprennent bien le jeu et qui ont une très bonne connaissance de la règle aussi. Donc oui, c'est une équipe vraiment bien rodée.