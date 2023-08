Tirage au sort de la Ligue des champions : Braga ou Bačka Topola pour l'OM en barrages en cas de victoire face au Panathiniaikos

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, dernière étape avant le tirage de la phase de groupes, a eu lieu ce lundi 7 août.

Alors que l'Olympique de Marseille doit affronter les Grecs du Panathiniaikos ce mercredi 9 août pour le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, le tirage au sort des barrages a été effectué ce lundi 7 août à 12h10 du côté de Nyon. Si le 3e tour s'annonce compliqué face aux Grecs, la dernière étape avant la phase de poules de la Ligue des champions s'annonce encore plus compliquée. Pas tête de série pour ce tirage, les Olympiens pourraient affronter un adversaire bien connue avec Braga ou les Serbes de Bačka Topola. Si sur le papier le 3e du dernier championnat de France de Ligue 1 semble au-dessus, tutoyer la Ligue des champions galvanise les troupes et il ne faudra pas prendre la rencontre à la légère. Si et seulement si le 3e tour est passé, l'OM jouera les 22/23 et 29/30 août.

Rangers FC (SCO) - Servette FC (SUI) vs PSV Eindhoven (NED) - SK Sturm Graz (AUT)

SC Braga (POR) - FK TSC Bačka Topola (SRB) vs Panathinaikos FC (GRE) - Olympique de Marseille (FRA)

En 2024, la Ligue des champions sera une nouvelle fois très attendue par l'ensemble des clubs européens qui espèrent tous soulever le trophée. Pour rappel, la compétition va accueillir 4 équipes supplémentaires, et se déroulera sous la forme d'un championnat (classement final de 1 à 36, donc), mais chaque équipe ne rencontrera "que" 8 adversaires, avec 4 matchs joués à domicile et 4 à l'extérieur. Dans le détail, à l'issue de la première phase, un classement de 1 à 36 sera effectué. Les équipes classées de 1 à 8 sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale alors que les équipes classées de 9 à 24 s'affrontent dans un 16ème de finale (barrage) pour arriver à 16 équipes au total.

Quelles dates pour les tirages au sort ?

Voici le détail de tous les tirages au sort de l'année en Ligue des champions :