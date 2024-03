DIRECT. Tirage JO 2024 : voici les adversaires des Bleus pour les tournois de foot

L'Égypte rejoint l'Espagne et la deuxième nation asiatique qualifiée dans le groupe C du tournoi masculin.

Les deux nations qualifiées lors des barrages asiatiques occuperont les premières places des groupes C et D.

Louisa Necib au micro de Fabien Lévêque : "J'ai eu la chance de disputer deux tournois olympiques. Les Jeux olympiques sont un événement mondial, unique. On aura les meilleures équipes présentes. Ne pas voir l'Angleterre, vice-championne du Monde et championne d'Europe en titre absente, ça montre le niveau"

Gianni Infantino, patron de la FIFA dans une vidéo diffusée : "Certains des meilleurs joueurs et joueuses du monde vont concourir pour le titre olympique. Paris occupe une place unique dans le football. C'est à Paris qu'est née la FIFA il y a 120 ans. Bonne chance à toutes les équipes qui participeront. Je me réjoui de vous retrouver dans quelques mois."

Hervé Renard au micro de Fabien Lévêque : "Dans le football féminin, la meilleure place, c'est quatrième. Aux JO, on représente la France et il faut aller chercher une médaille d'or pour l'équipe de France olympique. Ça fait rêver, c'est en France, ce sera un fantastique évènement."

Thierry Henry au micro de Fabien Lévêque : "Personnellement, les JO, c'est Marie-José Perec. Ce sont mes parents qui me réveillaient pour voir l'athlétisme, les Barjots, Tony Parker. J'en ai pleuré de ne pas me qualifier. Il faut aller chercher cette médaille. On va tout essayer".

19:50 - Henry : "Essayer d'avoir la meilleur équipe possible"

Pour les Bleuets, Thierry Henry aura l'opportunité de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans, alors que le nom du capitaine Kylian Mbappé revient avec insistance comme celui d'Antoine Griezmann. Pour Tout Le Sport, le sélectionneur des Espoirs comment bien construire le meilleur groupe possible : "Les Jeux olympiques ne sont pas sur des dates Fifa. (...) C'est un peu le monde à l'envers. (...) On va essayer d'avoir la meilleure équipe, c'est le plus important, et une équipe qu'on peut préparer."