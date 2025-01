Top 14 : des chocs en pagaille, le classement

Plusieurs chocs sont au programme lors de la prochaine journée de Top 14.

Après le Boxing Day et avant le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations et le retour de la Champions Cup, les joueurs du Top 14 sont de retour ce week-end avec des chocs à tous les étages. Le premier est désormais un classique entre le Racing 92 et le RCT. Troisième du classement, les Toulonnais espèrent rattraper le duo Bordeaux Bègles / Toulouse en tête du championnat. Les deux auront droit à des matchs difficiles à négocier avec un déplacement sur la pelouse du Stade Français et surtout un immense choc entre Toulouse et La Rochelle, là aussi un match devenu un vrai classique. Dans le bas du classement, Lyon jouera un match capital face à Perpignan dans la quête du maintien.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :