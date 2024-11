Top 14 : le grand retour des internationaux et un énorme choc, le classement

Après la tournée d'automne, les internationaux sont de retour. Le programme et le classement.

Avant le coup d'envoi de la Coupe d'Europe de rugby dans quelques jours, le championnat de Top 14 est au programme ce week-end avec plusieurs belles affiches. La journée va débuter avec un gros choc entre Toulouse et le Racing qui doit réagir après sa grosse déroute dans le derby francilien. On suivra également La Rochelle face à Vannes ou encore Bordeaux Bègles face à un Montpellier toujours dans le dur. Si la journée de samedi se conclura avec un Perpignan Toulon, on suivra la fin de la journée dimanche entre Bayonne et le Stade Français.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :