Top 14 : le Racing leader, Montpellier continue de couler, le classement

Au terme de la 9e journée, Montpellier est toujours bon dernier du Top 14 et continue de creuser son trou en bas du classement.

Le grand chamboulement n'a pour le moment pas d'effet. Malgré l'arrivée de Bernard Laporte, Montpellier enchaîne toujours les défaites et s'enfonce en bas du classement. Ce week-end, c'est face à Bayonne que les Montpelliérains se sont pris les pieds dans le tapis. Conséquence au classement, les hommes de Mohamed Altrad ont 9 points de retard sur Lyon, 12e.

En revanche, ça sourit du côté du RCT. Après sa nouvelle victoire, assez large, face à Pau, le RCT est deuxième du top 14 à un petit point du Racing, battu sur la pelouse de Clermont mais prenant le bonus défensif leur permettant de conserver la place de leader.

Derrière, le classement est très serré avec Castres, Pau et le Stade Français. Les Parisiens ont d'ailleurs remporté un très beau clasico face au Stade Toulousain dimanche 3 décembre sur le score de 27 à 12. "C'est rare de battre Toulouse, alors il faut l'apprécier. On savait qu'on aurait le grand Toulouse en face de nous. Notre adversaire était au complet. On a marqué quand il fallait, et c'était important. Ce soir, la défense a été un secteur fort. On défend bien, on a une grosse assise avec nos avants. Mais, on a été aussi dangereux en attaque. C'est important pour rivaliser avec les meilleures équipes. On a répondu sur ce match et on est fiers de nos joueurs" a analysé Laurent Labit au terme de la rencontre.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2023-2024 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :