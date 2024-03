Top 14 : les résultats et le classement

Retrouvez les résultats et le classement du Top 14.

La 19e journée de Top 14 voyait le retour de nombreux internationaux après plusieurs semaines d'absence en raison du tournoi des Six Nations. C'était notamment le cas du choc de ce dimanche soir, avec le derby de la Garonne entre Toulouse et l'UBB. Alors que le Stade Toulousain avait laissé la plupart de ses internationaux sur le banc au coup d'envoi, notamment ses avants et Antoine Dupont, Bordeaux avait aligné tous ses titulaires et a dominé la première période, rentrant aux vestiaires sur le score de 24 à 7. L'entrée de Dupont et de Baille, Aldegheri et Cros a dynamisé l'attaque toulousaine, qui est même repassé devant à la 64e minute (28-24). Finalement, le sursaut bordelais est venu de Yann Lesgourgues et de Penaud, pour repasser devant par un essai de Pierre Bochaton.

Dans les autres matchs du week-end, Bayonne conserve son invincibilité à domicile face à des Rochelais trop peu réalistes qui ont multiplié les pénaltouches sans prendre les points, avant de manquer la pénalité de la gagne à la 78e, Antoine Hastoy touchant le poteau. Cela fait deux ans que les Bayonnais n'ont plus chez eux. La bonne opération au classement est à mettre au crédit du Racing, vainqueur à Castres et qui remonte à la 4e place. Le Stade Français leader s'est lui imposé difficilement contre le LOU (22-13), tandis que Toulon a écrasé Montpellier 54 à 7.

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

