Classement WTA : Swiatek toujours numéro 1, Zheng 7e, Garcia plonge

Le nouveau classement de la WTA publié lundi 29 janvier affiche un nouveau podium.

Malgré sa victoire à l'Open d'Australie et l'élimination précoce d'Iga Swiatek, Aryna Sabalenka reste numéro 2 mondiale à la publication du nouveau classement WTA. En revanche, les choses évoluent juste derrière avec la Kazakh Rybakina qui perd deux places au profit de Gauff et Pegula, désormais 3e et 4e. La grosse progression de la semaine est pour la Chinoise Zheng, finaliste à Melbourne et qui atteint son meilleur classement à la 7e place.

Du côté des Françaises, Caroline Garcia ne cesse de rétrograder et est désormais hors du top 20, pointant lundi 29 janvier à la 21e place. Elle reste tout de même et de très loin, la meilleure joueuse française puisque Gracheva est à la 43e place, Burel 53e et Parry, qui atteint le meilleur classement de sa carrière à la 57e place.

Iga Swiatek est numéro 1 mondiale. La Polonaise devance Sabalenka, Gauff et Pegula. Le classement :

Le classement de la race sera mis à jour à chaque fin de tournoi. Vainqueur de l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka est la leader.

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).