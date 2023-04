Tournoi de Monte-Carlo 2023 : une bataille de nerfs, suivez la finale en direct

Dans un début de match tendu, Holger Rune parvient à se détacher avec le gain de la première manche. Suivez la finale de l'ATP Masters 1000 de Monte-Carlo en direct et en intégralité sur le site de L'Internaute.

En direct

16:11 - Rublev proche de recoller (2/5) Rune explose en plein vol. Le 10e mondial est passé totalement à côté de son jeu de service, concédée blanc sur une double faute. Rublev n'est plus qu'à un jeu de revenir à un set partout.

16:10 - Le lob parfait de Rublev Rune attaque fort long de ligne sur le revers de Rublev et vient au filet pour tenter de conclure. Il choisit le côté où est resté le Russe qui referme bien son poignet pour réussir un lob parfait dans l'angle droit à l'opposé.

16:09 - Rublev reprend de l'air (2/4) D'une balle bien profonde qui oblige Rune a se réorganiser en catastrophe, Rublev provoque la faute adverse et confirme son break nouvellement acquis.

16:05 - Nouveau break pour Rublev (2/3) Que d'inconstance sur le court Rainier III. La deuxième manche continue sur le même rythme saccadé et Rublev reprend son break d'avance juste après l'avoir perdu. Après une amortie mal distillée et une bonne présence au filet du Russe, le Danois a été attiré devant où sa volée est restée scotchée dans la bande.

16:02 - Rune refait son retard (2/2) Alors que Rublev était tout proche de réaliser le double break mais avait manqué d'autorité, le voilà qui concède sa mise en jeu face à un Rune qui s'est relâché dans ses frappes et a bien senti plusieurs points comme cette amortie dans le replacement adverse. Sur le dernier, il a su être patient pour pousser le Russe à une faute grossière.

15:58 - Sur un fil (1/2) Rune donne l'impression d'évoluer sur un fil depuis le début de la seconde manche. Avec détermination, il a effacé deux balles de double break qui aurait pu sceller le sort de cet acte. Cela pourrait lui permettre de se reprendre alors que Rublev a haussé le ton physiquement.

15:57 - Les deux au filet Rune attire une fois de plus Rublev au filet avec son amortie de revers. Le Russe est dessus et remise. L'échange s'engage entre les deux joueurs autour du filet et c'est finalement le Danois qui se montre le meilleur avec un passing bien tiré croisé.

15:55 - Rune sauve le double break Rune doit se battre contre lui-même dans ce début de seconde manche très difficile. Il se précipite et ne prend plus le temps de souffler entre les points comme s'il était pressé d'en finir. Dans le contrepied, il place son coup droit qui trompe Rublev. Dans la foulée, derrière une nouvelle faute, il fait le point d'une bonne amortie.

15:52 - Rublev confirme blanc (0/2) Rublev voit le décalage de Rune qui tourne autour de son revers et enroule sa seconde au T pour tromper le Danois. Deuxième ace de suite pour le Russe qui confirme son break d'un jeu blanc.

15:49 - Break d'entrée pour Rublev (0/1) Rune se trompe complètement lors de son décalage coup droit. Sa balle s'envole dans le couloir et donne le break à un Rublev pas malheureux d'entamer ainsi la seconde manche.

15:41 - Premier set pour Rune (7/5) Sur une première puissante, Rune remise en plein milieu du court une balle en cloche profonde. Rublev l'attaque en coup droit mais en met trop et commet la faute en longueur. Sur courant alternatif, solide en retour, le Danois de 19 ans s'empare de ce premier set tendu.

15:40 - Rune s'offre une balle de set D'un slice en bout de course, Rune trouve la ligne et surprend Rublev qui ne parvient pas à se mettre en place et envoie son coup dans le filet. Balle de set pour le Danois.

15:36 - Rune maintient la pression (6/5) Après trois jeux de service particulièrement compliqué, Rune glane son 6e de la finale sans peine.

15:33 - Rublev continue sur sa lancée (5/5) Deuxième jeu blanc consécutif pour Rublev. Le Russe profite d'une remise courte de son adversaire pour attaquer dans la diagonale avec son coup droit et marquer le point.

15:29 - Rune se reprend (5/4) Au forceps, Rune s'en sort dans une nouvelle mise en jeu compliquée. Le jeune joueur de 19 ans apparaît moins saignant qu'hier mais arrive malgré tout par séquence à trouver le relâchement nécessaire. Sa denrière attaque sur le revers de Rublev a fait mouche et il regagne sa chaise en menant 5/4. Le Russe sert pour rester dans le set.

15:28 - Balle de break écartée Rune offre une nouvelle occasion de break à Rublev avec sa double faute. Dans la foulée, il retrouve sa première et la place au corps. Le Russe ne peut se dégager et commet la faute en longueur.

15:23 - Rune subit Rune en met moins dans ces coups sur cet échange et laisse Rublev prendre l'ascendant pour diriger avec son coup droit. Un premier croisé pour coincer le Danois et un second dans la diagonale pour conclure et revenir à égalité.

15:22 - Jeu blanc de Rublev Après son débreak, Rublev réalise un jeu blanc pour recoller. Rune traverse un gros passage à vide.

15:18 - Rublev réagit de suite (4/3) Rune n'aura pas profité longtemps de son break d'avance. D'une accélération en coup droit mal ajustée et trop longue, il offre le débreak à Rublev. Le Russe a profité d'un jeu sur courant alternatif du Danois pour refaire son retard et ne pas perdre le contact dans cette finale qui tarde à démarrer.

15:16 - Nouvelle balle de break sauvée Rune fait preuve de beaucoup d'engagement et d'esprit d'entreprise dès que cela est nécessaire. Le Danois va une nouvelle fois de l'avant pour sauver une sixième balle de break contre lui.

15:15 - Toutes effacées Rublev rate totalement son retour et égare sa troisième balle de break de suite, la cinquième depuis le début de la finale.

15:13 - Trois balles pour revenir pour Rublev Rune va vers l'avant mais au filet, il ne claque pas assez sa volée et voit Rublev courir pour venir le planter dans le court laissé vide. Trois balles de débreak pour le Russe.

15:10 - Rune fait le break (4/2) Rublev ne peut s'appuyer sur sa première et propose une seconde mollassonne en plein milieu du carré de service. Rune rentre dans le court et claque un coup droit puissant devant lui pour punir la faiblesse de l'engagement.