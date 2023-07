11:45 - Prudhomme : "Peut être qu'il y aura un KO à la fin"

"Nous rêvions et nous attendions un combat des chefs. Et nous l'avons, depuis la première étape et la Côte de Pike. En dernière semaine, le contre-la-montre et le Col la Loze seront essentiels, puis la dernière étape des Vosges, qui a été conçue pour avoir un vrai chambardement possible, avec une vraie difficulté pour les équipes à contrôler la course", affirme Prudhomme. "Il y a ce combat des chefs, mais il y a aussi ce combat équipe contre équipe, avec des stratégies qui s'opposent. On a le sentiment, qu'à tous les niveaux, que ce soit sportif des leaders, sportif des équipes, mais aussi logistique, c'est un bras de fer terrible, un combat de boxe. Je ne sais pas si ça se finira aux points, ou peut-être qu'il y aura un KO à la fin, mais en tout cas, en attendant, ça nous fait saliver, ça c'est sûr"