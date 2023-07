Le coureur belge Jasper Philipsen s'est imposé ce mardi 4 juillet au terme de la 4e étape du Tour de France 2023. Les classements

18:12 - Cosnefroy, prix de la combativité Le Français Benoit Cosnefroy a remporté le prix de la combativité de cette 4e étape du Tour de France, lui le premier attaquant du jour à 90 kilomètres de l'arrivée. 18:05 - Vidéo. L'arrivée et la victoire de Philipsen Retrouvez les images de l'arrivée chaotique de la 4e étape du Tour de France avec la victoire de Jasper Philipsen, sa deuxième consécutive. 17:56 - Coquard 4e Le coureur de la Cofidis, très bien placé sur l'emballage final, termine à la 4e place de ce sprint massif derrière Bauhaus et Ewan. 17:52 - 4e victoire sur le Tour pour le Belge Merveilleusement amené par Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen signe sa 4e victoire sur les routes du Tour de France. 17:50 - De nombreuses chutes Le sprint final a été marqué par de nombreuses chutes. Malgré la route très large, les coureurs se sont gênés. 17:47 - La victoire de Philipsen ! Jasper Philipsen vient s'imposer sur le circuit de Nogaro pour l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France. Il devance Caleb Ewan pour signer sa deuxième victoire en deux jours 17:46 - Chute de Jakobsen ! La grosse chute au milieu du peloton pour le champion d'Europe Fabio Jakobsen qui ne gagnera pas. 17:46 - La flamme rouge ! Nous sommes à la flamme rouge de cette 4e étape du Tour de France, les équipes tentent de protéger et d'amener au mieux leurs sprinteurs. La tension est une nouvelle fois très présente dans le coeur du peloton. 17:42 - Ca frotte ! Quelle tension dans le peloton, ça roule très vite et ça frotte énormément alors que les coureurs vont rentrer sur le circuit. 17:41 - Sam Welsford se loupe Sur un rond point, le sprinteur australien prend la mauvaise direction et rétrograde en fin de peloton. 17:37 - Plus que 10 kilomètres Il ne reste plus que 10 kilomètres pour le peloton et aucune équipe ne prend le leadership pour le moment. 17:32 - Le peloton prend toute la largeur Alors que nous sommes à l'approche du circuit, le peloton prend toujours toute la largeur de la route et n'accélère pas vraiment. 17:23 - Moins de 20 kilomètres Il ne reste plus que 20 kilomètres dans cette 4e étape du Tour de France et l'issue de cette dernière ne fait guère de doute. 17:17 - Echappée terminée C'est fini pour le duo Delaplace et Cosnefroy qui viennent de se faire reprendre par l'avant garde du peloton à moins de 25 kilomètres du peloton. 17:13 - Le point de la cote de Dému pour Delaplace La côte de Dému, seule petite ascension de la journée, a offert le seul point de la 4e étape à Anthony Delaplace. LIRE PLUS

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

