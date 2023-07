L'Autrichien Felix Gall a remporté la 17e étape ce mercredi 19 juillet alors que Jonas Vingegaard file vers la victoire finale après la défaillance de Pogacar.

18:00 - Vingegaard "soulagé" "Je suis soulagé, avoir plus de 7 minutes d'avance, c'est formidable. Mais nous ne sommes pas encore à Paris. Je crois que Pogacar n'abandonne jamais, il va essayer quelque chose, je dois être prêt pour réagir" a commenté le maillot jaune après la course. 17:52 - Felix Gall : "Incroyable" "Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable. Toute cette année a été incroyable et être aussi bon sur le Tour, en remportant l'étape reine... Je voudrais juste remercier mon équipe, qui me donne tant. J'avais un peu peur dans les derniers kilomètres" a expliqué l'Autrichien sur la ligne d'arrivée. 17:47 - Pinot remonté contre les véhicules Interrogé après l'arrivée, Thibaud Pinot s'est exprimé sur cette journée qui a été très animée. "C'était une étape de ouf. C'est l'une des plus dures étapes de ma carrière. Elle est dans le top 5", a commenté le tricolore. Mais le Franc-Comtois a surtout pointé du doigt les motos et voitures qui ont gêné les coureurs dans la montée. "Ce qui m'a le plus choqué, je pense qu'il y a une moto qui aurait pu me tomber dessus. C'était n'importe quoi. C'est honteux. On laisse passer les voitures alors qu'il y a 15 secondes entre les groupes, je ne comprends pas", s'est emporté le coureur de la Groupama-FDJ. 17:44 - Revivez l'arrivée de Félix Gall en vidéo En passant la ligne d'arrivée en premier, l'Autrichien Félix Gall a offert une 22e victoire à sa formation sur le Tour de France. Il conforte aussi sa place dans le top 10 du général (8e). 17:40 - Pogacar à plus de 7 minutes, Yates à 10 minutes A 10 secondes de Jonas Vingegaard il y a encore trois jours, Tadej Pogacar pointe après la 17e étape du Tour de France à 7 minutes et 35 secondes du maillot jaune. Le champion slovène a totalement craqué dans le col de la Loze. Son coéquipier Adam Yates a lui été meilleur. Il a pu conforter sa troisième place et se positionne à 10 minutes du coureur danois. Carlos Rodriguez Cano a pris la 4e place tandis que Simon Yates est monté 5e. Les écarts sont énormes. Dixième, David Gaudu comptabilise presque 18 minutes de retard. 17:32 - Pogacar concède pratiquement 6 minutes Tadej Pogacar vient de terminer cette étape au bout du rouleau, quelle image incroyable du Slovène. Il termine à 5'46 minutes et du maillot jaune. 17:29 - Carlos Rodriguez passe la ligne Le jeune coureur espagnol de l'équipe Ineos perd aussi pas mal de temps dans cette étape. Il en termine à 4'44 du vainqueur. 17:27 - Adam Yates en termine Le Britannique fait la bonne opération au classement général puisqu'il consolide sa 3e place et revient même sur Tadej Pogacar pour la 2e place. 17:26 - Vingegaard en termine C'est dur pour le Danois Jonas Vingegaard dans la dernière pente, mais la victoire est désormais acquise sauf chute et abandon. 17:23 - La victoire de Gall C'est fait pour Felix Gall qui remporte l'étape reine de ce Tour de France devant le Britannique Simon Yates ! 17:21 - La flamme rouge avec la dernière pente ! Il reste l'ultime pente pour Felix Gall avant de lever les bras à Courchevel. 17:19 - Yates consolide sa 3e place La bonne opération du jour est également pour Adam Yates qui consolide sa 3e place au classement général. 17:17 - Quatre minutes pour Pogacar Le Slovène va basculer avec plus de 4 minutes de retard au sommet du col de la Loze, quelle terrible défaillance. 17:16 - Vingegaard est revenu à 1'30 Le Danois a notamment récupéré David Gaudu avant le sommet du col de la Loze. Il pointe à 1'30 de Felix Gall. 17:15 - Gall au sommet L'Autrichien est au sommet et prend les 40 points distribués pour le maillot du meilleur grimpeur. Le coureur a toujours 20 secondes d'avance sur Simon Yates. LIRE PLUS

