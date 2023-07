Au terme d'une 6e étape spectaculaire, Tadej Pogacar remporte l'étape alors que Jonas Vingegaard prend le maillot jaune de leader de ce Tour de France.

En direct

17:55 - Jai Hindley perd 2'39" L'Australien Jai Hindley perd 2'39" sur cette 6e étape du Tour de France, mais reste tout de même à la 3e place du général à la fin de cette séquence pyrénéenne. 17:45 - 10e victoire pour Pogacar Le Slovène remporte, déjà, sa 10e victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Faut-il rappeler que le double vainqueur de la Grande Boucle n'a que 24 ans. 17:35 - Vingegaard nouveau maillot jaune C'est bien évidemment le gros enseignement de la journée, Jonas Vingegaard prend le pouvoir sur cette 6e étape du Tour de France avec 25 secondes d'avance sur Pogacar. 1. Jonas Vingegaard

2. Tadej Pogacar, à 25''

3. Jai Hindley, à 1'34''

4. Simon Yates, à 3'14'

5. Carlos Rodriguez, à 3'30'' 17:28 - Le top 5 de l'étape Voici le top 5 de cette 6e étape du Tour de France avec le succès de Pogacar : 1. Tadej Pogacar

2. Jonas Vingegaard, à 24''

3. Tobias Johannessen, à 1'22''

4. Ruben Guerreiro, à 2'06''

5. James Shaw, à 2'15'' 17:22 - Vingegaard lâche plus de 30 secondes Le Danois perd plus de 30 secondes sur Tadej Pogacar avec les bonifications à l'arrivée de cette 6e étape, quelle réponse de Pogacar 17:20 - La victoire de Pogacar ! C'est Tadej Pogacar qui a remporté son duel dans l'ascension finale de cette 6e étape du Tour de France et qui donne une merveilleuse réponse au Danois après son coup de mou de la veille. 17:15 - Pogacar lache Vingegaard ! La belle réponse de Pogacar ! Le Slovène place une belle attaque à deux kilomètres de l'arrivée et distance Jonas Vingegaard. Déjà 10 secondes d'avance pour le Slovène. 17:11 - Kwiatkowski s'accroche Il ne reste plus que le Polonais dans la roue de Pogacar et Vingegaard. 17:10 - C'est parti pour Vingegaard ! Le Danois attaque dans l'ascension finale, mais Tadej Pogacar ne s'est pas mis en danseuse et est resté dans la roue du vainqueur sortant. 17:08 - Moins de 5 kilomètres Et Wout van Aert accélère dans les pentes les plus difficiles, l'attaque de Vingegaard est imminente. 17:03 - Plus que 7 kilomètres On approche des pentes difficiles de cette montée finale. Si Vingegaard veut attaquer, c'est bientôt le moment ! 17:01 - Skjelmose distancé Le champion du Danemark a été distancé du groupe maillot jaune. Tour de France difficile pour le coureur de la Lidl Trek. 16:59 - Le groupe maillot jaune revient Alors qu'on roule au train sous le rythme de Wout van Aert dans le groupe Vingegaard, le peloton maillot jaune de Jai Hindley revient à 2'30 dans cette ascension finale. 16:49 - Quasiment trois minutes de retard pour Hindley L'écart à l'arrivée de cette 6e étape est monstrueux avec quasiment 3 minutes d'avance pour Jonas Vingegaard et Pogacar sur le groupe maillot jaune. 16:44 - C'est parti pour le final ! Le groupe de tête entame la dernière ascension de la journée avec un duel très attendu entre Vingegaard et Pogacar. LIRE PLUS

En savoir plus

Classement du Tour de France

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Liste des étapes du Tour de France 2023