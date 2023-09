US Open 2023 : Burel carbure, fin de partie pour Fils et Monfils. Les résultats et scores en direct

Dernière Française encore en lice, Clara Burel a signé une belle performance en dominant Karolina Pliskova jeudi à l'US Open. La Bretonne verra le 3ème tour, comme Arthur Rinderknech, à l'inverse d'Arthur Fils et de Gaël Monfils.

[Mis à jour le 1er septembre 2023 à 10h06] Elle était la seule joueuse française à avoir franchi le premier tour de l'US Open. Clara Burel a fat mieux en doublant la mise, jeudi, lors de la quatrième journée de l'ultime levée du Grand Chelem de la saison. La Rennaise de 22 ans, championne du monde chez les Juniors en 2018, a accroché à son tableau de chasse Karolina Pliskova, ex-n°1 mondiale et finaliste à New York en 2016. Moins en verve ces derniers mois, la Tchèque, redescendue au 25ème rang de la WTA, a conservé son jeu à haut risque, fait de grands coups à plat, et a encore eu du mal à trouver la cible sur le court n°12. Ses 28 fautes directes, le double de son adversaire, ont permis à Clara Burel d'empocher de nombreux points gratuits et de plier l'affaire en à peine plus d'une heure (6-4, 6-2).

Comme l'année dernière, la Bretonne disputera donc le troisième tour du Majeur américain. Mais pour franchir ce cap qu'elle n'a encore jamais dépassé dans sa jeune carrière, la 62ème joueuse mondiale devra créer un exploit XXL samedi. C'est en effet Aryna Sabalenka, victorieuse de l'Open d'Australie en début d'année et tête de série n°2 à New York, qui se dressera sur sa route. Clara Burel ne sera évidemment pas favorite mais n'aura absolument rien à perdre face à la puissante Biélorusse, citée parmi les prétendantes au trophée. D'ailleurs, à l'inverse des messieurs, les têtes d'affiche du tableau féminin continuent de tenir leur rang à Flushing Meadows,. L'Américaine Jessica Pegula et la Tunisiene Ons Jabeur, malgré un match très disputé face à Linda Noskova (7-6, 4-6, 6-3), ont ainsi rejoint Iga Swiatek, Elena Rybakina et Coco Gauff qualifiées la veille pour les seizièmes de finale.

Pas de cadeau d'anniversaire pour Monfils

Chez les garçons, trois Tricolores tentaient la nuit dernière de rejoindre Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi au troisième tour. C'est passé pour Arthur Rinderknech, pas pour Arthur Fils et Gaël Monfils. Le seul vainqueur des trois menait 6-4, 5-3 face à Matteo Berretini avant que l'Italien ne se torde méchamment la cheville avant de s'effondrer de tout son long. Incapable de se relever, le finaliste de Wimbledon il y a deux ans a dû jeter l'éponge, propulsant du même coup le Varois pour la première fois de sa carrière au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem.

S'il veut faire encore mieux, le joueur de 28 ans va devoir venger Gaël Monfils. En effet, Arthur Rinderknech a désormais rendez-vous avec le Russe Andrey Rublev, trop fort jeudi pour le vétéran français qui aurait aimé célébrer son 37ème anniversaire autrement que par une élimination (6-4, 6-3, 3-6, 6-1). Plus jeune de dix-huit ans, Arthur Fils, seulement 19 printemps au compteur, a connu la même issue. Comme lors de son premier match, le grand espoir du tennis tricolore a livré un sacré bras de fer, cette fois avec l'Italien Matteo Arnaldi. Mais ce coup-ci c'est lui qui a fini par plier dans la cinquième manche alors que l'horloge affichait les 3h58 de jeu (3-6, 7-5, 7-6, 5-7, 6-4).

Un peu plus tard, dans la soirée new-yorkaise, les deux favoris de la partie haute du tableau masculin ont obtenu leur ticket pour la suite de l'événement. Carlos Alcaraz a tranquillement écarté le Sud-Africain Lloyd Harris (6-3, 6-1, 7-6) et Daniil Medvedev a pris le meilleur sur l'Australien Christopher O'Connell malgré la perte de la troisième manche (6-2, 6-2, 6-7, 6-2). Les deux derniers vainqueurs de l'US Open affronteront respectivement le Britannique Daniel Evans et l'Argentin Sebastian Baez dans quarante-huit heures, avec le même objectif de rallier les huitièmes de finale.

Le dernier Grand Chelem de l'année a été programmé du lundi 28 août au dimanche 10 septembre 2023.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2023 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris de deux des quatre levées du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès masculin de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :

2022 : Carlos Alcaraz bat Casper Ruud : 6-4, 2-6, 7-6, 6-3

2021 : Daniil Medvedev bat Novak Djokovic : 6-4 6-4 6-4

2020 : Dominic Thiem bat Alexander Zverev : 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6

2019 : Rafael Nadal bat Daniil Medvedev : 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4

2018 : Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro : 6-3 7-6 6-3

2017 : Rafael Nadal bat Kevin Anderson : 6-3 6-3 6-4

2016 : Stanislas Wawrinka bat Novak Djokovic : 6-7 6-4 7-5 6-3

2015 : Novak Djokovic bat Roger Federer : 6-4 5-7 6-4 6-4

2014 : Marin Cilic bat Kei Nishikori : 6-3 6-3 6-3

2013 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-2 3-6 6-4 6-1

2012 : Andy Murray bat Novak Djokovic : 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal : 6-2 6-4 6-7 6-1

2010 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-4 5-7 6-4 6-2

2009 : Juan Martin Del Potro bat Roger Federer : 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2

2008 : Roger Federer bat Andy Murray : 6-2 7-5 6-2

2007 : Roger Federer bat Novak Djokovic : 7-6 7-6 6-4

2006 : Roger Federer bat Andy Roddick : 6-2 4-6 7-5 6-1