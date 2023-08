US Open 2023 : Djokovic tout sourire, deux Bleus heureux. Les résultats et scores en direct

Facile vainqueur de Zapata Miralles (6-4, 6-1, 6-1), Novak Djokovic a vu sa partie de tableau s'ouvrir en grand après les éliminations de Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. Côté français, Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino verront le 3ème tour à New York.

[Mis à jour le 31 août 2023 à 10h12] Tout va bien pour Novak Djokovic à New York. Déjà assuré de récupérer la place de n°1 mondiale après sa victoire inaugurale face au Français Alexandre Muller, le Serbe a franchi sans encombre le deuxième tour de l'US Open, mercredi, face au modeste joueur espagnol Bernabe Zapata Miralles (76ème mondial). Visiblement plus gêné par la chaleur que pas les coups de son adversaire, l'homme aux 23 titres du Grand Chelem n'a passé que deux heures tout rond sur le court Arthur Ashe (6-4, 6-1, 6-1). Sa seule (petite) frayeur aura été une chute en cours de match dont il s'est toutefois très vite relevé.

Si Novak Djokovic trace tranquillement sa route à Flushing Meadows, on ne peut pas en dire autant des autres prétendants dispatchés dans sa partie de tableau. Déjà débarrassé du Danois Holger Rune, sorti d'entrée il y a deux jours, le Serbe a vu coup sur coup Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud, respectivement têtes de série 7 et 5 de la dernière levée du Grand Chelem de la saison, disparaître. Le Grec, qui menait pourtant deux sets à un et 5-3 dans la quatrième manche, a ensuite sombré face au jeune Suisse de 21 ans Dominic Stricker (7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3). Le Norvégien, encore finaliste de Roland-Garros cette année, a été battu par le Chinois Zhizhen Zhang (67ème mondial), lui aussi en cinq manches (6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2). La voie vers la finale ressemble désormais à un boulevard pour Novak Djokovic dont les principaux obstacles sont désormais tous Américains : Taylor Fritz, Frances Tiafoe et Tommy Paul.

Wozniacki, l'incroyable retour

Et les Français dans tout ça ? Des quatre engagés mercredi, deux ont réussi à enregistrer une deuxième victoire consécutive. Il s'agit de Benjamin Bonzi qui s'est offert une belle victoire face à Christopher Eubanks, tête de série n°28, (7-6, 2-6, 6-2, 7-6), et d'Adrian Mannarino qui s'est bien repris après une entame manquée contre le Hongrois Fabian Marozsan (3-6, 6-3, 6-4, 6-1). Pour se hisser en huitièmes de finale, Benjamin Bonzi devra battre le tombeur de Tsitsipas, le Suisse Stricker, tandis que Mannarino n'aura pas les faveurs des pronostics face à Tiafoe. Hugo Gaston et Titouan Droguet ont connu moins de réussite que leurs deux compatriotes. Les deux rescapés des qualifications se sont inclinés, face au Slovène Laszlo Djere pour le premier (6-1, 6-2, 6-3), et devant le très jeune Tchèque Jakub Mensik (17 ans) pour le second (3-6, 6-2, 7-6, 6-3).

Chez les dames, aucune Française n'était au programme de la troisième journée (la dernière rescapée, Clara Burel, disputera son deuxième match ce jeudi contre Karolina Pliskova). A l'image d'Iga Swiatek, Coco Gauff et Elena Rybakina, qualifiée sans jouer, les principales têtes d'affiche n'ont pas failli. La surprise est en fait venue du court Arthur Ashe où Caroline Wozniacki, sortie de sa retraite cet été après trois ans d'arrêt, a battu une ancienne n°1 mondiale (comme elle), la Tchèque Petra Kvitova (7-5, 7-6). La Danoise, devenue deux fois maman dans l'intervalle, poursuivra son incroyable comeback face à l'Américaine Jennifer Brady, une autre revenante.

Scores des matchs en live

Suivez en direct l'évolution des scores des matchs en cours à Flushing Meadows, à New York, chaque jour à partir de 17h et jusqu'au bout de la nuit. Un moteur permet de rechercher le nom d'un joueur ou d'une joueuse pour trouver son résultat :

Résultats du tableau hommes

Voici tous les résultats du tableau hommes de l'US Open. Le tableau se met à jour quelques minutes après la fin des matchs.

Résultats du tableau femmes

Voici tous les résultats du tableau femmes de l'US Open. Le tableau se met à jour quelques minutes après la fin des matchs.

Le dernier Grand Chelem de l'année a été programmé du lundi 28 août au dimanche 10 septembre 2023.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2023 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris de deux des quatre levées du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès masculin de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :

2022 : Carlos Alcaraz bat Casper Ruud : 6-4, 2-6, 7-6, 6-3

2021 : Daniil Medvedev bat Novak Djokovic : 6-4 6-4 6-4

2020 : Dominic Thiem bat Alexander Zverev : 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6

2019 : Rafael Nadal bat Daniil Medvedev : 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4

2018 : Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro : 6-3 7-6 6-3

2017 : Rafael Nadal bat Kevin Anderson : 6-3 6-3 6-4

2016 : Stanislas Wawrinka bat Novak Djokovic : 6-7 6-4 7-5 6-3

2015 : Novak Djokovic bat Roger Federer : 6-4 5-7 6-4 6-4

2014 : Marin Cilic bat Kei Nishikori : 6-3 6-3 6-3

2013 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-2 3-6 6-4 6-1

2012 : Andy Murray bat Novak Djokovic : 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal : 6-2 6-4 6-7 6-1

2010 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-4 5-7 6-4 6-2

2009 : Juan Martin Del Potro bat Roger Federer : 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2

2008 : Roger Federer bat Andy Murray : 6-2 7-5 6-2

2007 : Roger Federer bat Novak Djokovic : 7-6 7-6 6-4

2006 : Roger Federer bat Andy Roddick : 6-2 4-6 7-5 6-1